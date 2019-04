Entra en vigor el nou Pla Integral de Residus centrat en la prevenció, reutilització i reciclatge de qualitat

Connect on Linked in

El decret pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA) entra en vigor aquest dissabte, segons publica el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), consultar ací .

Fins i tot tractant-se de la modificació i adaptació del decret 81/2013, formal i pràcticament s’ha fet una tramitació de decret nou, donat el caràcter normatiu i de pla d’acció territorial d’obligat compliment en la Comunitat Valenciana.

El procés de tramitació ha inclòs una avaluació ambiental estratègica i un elevat grau de debat i participació. La revisió que era necessària tant pel prescrit quant a terminis en la llei estatal 22/2011 de residus i sòls contaminats, com per l’adaptació al Pla Estatal Marco de Gestió de Residus 2016-22 (Pemar), així com per diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Tenint en compte els principis incardinats en les referides normes, així com en diferents directives europees, entre elles la nova sobre plàstics d’un sol ús, i en l’Acord de l’ONU sobre Objectius del Desenvolupament Sostenible, tals com els referits a ciutats i assentaments humans inclusius, resilients i sostenibles, al consum i producció sostenibles, o a mesures urgents contra el canvi climàtic, el nou Pla es basa, entre altres, en els principis de prevenció, autosuficiència, proximitat, el de “qui contamina paga”, el de responsabilitat ampliada del productor i la jerarquia de gestió.

En aquest sentit, està associat a la transició cap a un nou model, d’acord amb les opcions de gestió de residus jeràrquicament prevalents en la normativa bàsica estatal i europea, és a dir, prioritzant i prevalent la prevenció en la generació, reducció en origen, preparació per a la reutilització i reciclatge de qualitat. Es fonamenta així una nova planificació autonòmica de residus completament basada en els principis de l’Economia Circular que contempla les polítiquess orientades al “residu zero”.

Se até, així mateix, als principis de responsabilitat compartida, de cautela o precaució, accés a la informació mediambiental, foment del desenvolupament sostenible, lluita contra el canvi climàtic, protecció de la salut ambiental i humana, eficiència en els recursos i minimització de l’afecció al paisatge.

Impuls a la recollida selectiva i altres innovacions

En aquest marc, el nou pla impulsa la recollida selectiva, tant en l’àmbit municipal com en centres públics i privats. La recollida selectiva de biorresidus en origen esdevé en una proposta d’àmbit autonòmic, per a maximitzar el seu rendiment i no superar el 10% destinat a abocador que marquen les directives a futur. També es fomenten tècniques de valorització material com l’ús de materials obtinguts a partir de bioresidus.

Respecte a les sentències que van anul·lar l’article de l’anterior text sobre incineració, el PIRCVA desestima el desenvolupament per part de la Generalitat d’infraestructures d’incineració en relació amb l’ús residus domèstics i assimilables. Introdueix nous criteris per a gestionar residus industrials i no es contempla la incineració, coincineració ni valorització energètica de residus perillosos susceptibles de tractaments previs o alternatius.

En el nou PIRCVA s’indiquen unas ràtios mínimes d’educadors ambientals per municipi que treballen diàriament amb la ciutadania en la prevenció, reutilització i reciclatge de qualitat.

Tots els elements d’un sol ús fabricats amb plàstics seran, com a mínim, real i efectivament reciclables. I s’aposta per sistemes de pagament per generació, a través de nous sistemes de recollida, com el “porta a porta” adaptat al municipi o equivalent decidit per l’entitat local, que incorpore noves tecnologies.

Són novetat també les bonificacions de les taxes de gestió de residus a les famílies reconegudes oficialment en risc d’exclusió social, així com l’estímul a la col·laboració amb empreses d’inserció social per a la gestió d’alguns tipus de residus, com a tèxtils, estris o RAEES (residus d’aparells elèctrics i electrònics).

D’altra banda, el Pla abandona definitivament la perspectiva de projectes de macroplantes o macroabocadors en la Comunitat Valenciana.