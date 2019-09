Entrega de Premis en Alzira, de la IX Edició del Certamen Nacional IVASS de Pintura

Print This Post

La IX Edició del Certamen Nacional IVASS de Pintura, hui en Alzira

Alzira s’ha convertit un any més en la seu del lliurament dels premis de la IX Edició del Certamen Nacional de Pintura per a persones amb diversitat funcional.

Un certamen organitzat pel IVASS de València, que té com a objectiu posar en valor l’art de persones amb algun tipus de discapacitat

El quadre guanyador ha estat l’anomenat EL BODEGON , un obra col·lectiva arribada des de Les Talaies de la Vila Joiosa, Ana Maria Elson amb el seu “CAFENET AMB AMIGUES “ha obtingut el segon premi, i “ EL MEU BARRI “ de Carmen Ortiz i Jesús Garcia ha aconseguit el tercer premi

Desde l’ajuntament d’Alzira es treballa diariament per la inclusio, i la igualtat de totes les persones

Sense dubte un meravellós acte, dona un pas endavant cap a la igualtat total entre persones sense diferencia