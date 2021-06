Entregats els premis del concurs de fotografia on line Pikazoom a Picassent

Connect on Linked in

En temps de confinament, la Regidoria de Joventut, promotora d’este certamen, va voler estimular els joves del municipi mitjançant este concurs de fotografia a través de la seua visió, primer des de casa i després des de l’exterior, d’aquelles situacions de la vida quotidiana viscudes en aquells mesos. La mostra amb totes les fotografies premiades ja pot visitar-se a la Casa Jove «La Torta»

En temps d’emergència sanitària mundial i confinament provocats per la Covid19, els joves de Picassent necessitaren trobar un espai per ocupar la seua vida quotidiana i adaptar-se a les circumstàncies. Per este motiu, l’Ajuntament de Picassent, a través de la Regidoria de Joventut, va voler estimular-los a través de diverses iniciatives. Una d’elles va ser la posada en marxa d’un concurs de fotografia on line, Pikazoom, que va tindre com a objectiu fer palesa la seua creativitat a través de la intel·ligència visual i espacial.

Les tres edicions del concurs varen comptar amb un bon nombre d’imatges i, després de la deliberació dels jurats corresponents, esdevingueren els guanyadors i les guanyadores. Ara ja, recuperada certa normalitat, des de l’àrea jove, s’ha celebrat l’acte d’entrega dels premis a estes persones.

Per això, ahir per la vesprada, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, i la regidora de Joventut, Raquel Hervás, feren l’entrega d’estos premis al recinte jove: En el discurs de la primera edil no faltaren els agraïments, «Vull agrair la gran participació en les tres edicions. I com no, agrair també el criteri i el treball dels membres del jurat, ací presents: Julio Ortiz, Davinia de Ramon, Aaron Castillo i Iván Crisenti. Sense ells no podríem disfrutar hui d’esta important selecció».

Recordem que, totes aquelles persones que estiguen interessades en visitar l’exposició amb les obres premiades poden passar pel recinte jove ubicat al carrer Clara Campoamor s/n.