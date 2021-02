Entrevista amb Antonio Moreno, el nou director del Casino Musical de Godella

Connect on Linked in

Antonio Moreno: “És moment de ser pacients, però venim amb moltes ganes i noves idees per al Casino”



El nou president del Casino Musical es presenta en societat amb gran ambició per posar en marxa nous projectes quan la situació ho permeta.

Des de fa escasses dates, el Casino Musical de Godella té un nou president. Es tracta d’Antonio Moreno Trigueros, pilot aeri de professió, amb més de vint anys d’experiència en el sector de l’aviació, i pare d’una de les xiquetes de l’escola, que va decidir fer un pas al capdavant i prendre les regnes d’aquesta històrica institució. Xarrem amb ell per a conéixer-ho una mica més i descobrir els reptes del Casino Musical en una delicada situació marcada per la pandèmia.



Què li va motivar a presentar la seua candidatura a la presidència del Casino Musical de Godella?



No va ser una cosa difícil de decidir i no vaig haver de plantejar-m’ho en excés. L’anterior junta directiva va vindre a buscar-nos a un grup de pares per a proposar-nos el relleu. Personalment, em va cridar l’atenció aquest repte i crec que, a pesar que travessem un moment complicat, serà una etapa bonica i molt estimulant. Quan era xicotet vaig començar els meus estudis musicals ací, encara que després els vaig abandonar. Ara sóc pare d’una xiqueta de l’escola, i a més he représ la formació; sóc alumne de trompeta (estic en tercer curs i forme part del conjunt instrumental per a adults), així que, com ja de normal passava tant de temps ací, ha sigut una decisió bastant senzilla.



Quins objectius es planteja per a aquesta nova etapa?

L’objectiu principal no ha de ser un altre que el de tornar a la situació existent abans del bicentenari, si bé, lògicament, ara hem de ser prudents i respectar les exigències de les institucions perquè aqueixa normalitat arribe al més prompte possible. A partir d’ací, els reptes d’aquesta nova junta directiva són molts i variats. Estem oferint l’alternativa de formació en línia al nostre alumnat amb l’objectiu de no perdre a ningú pel camí. També tenim al cap preparar un cicle de conferències i dinamitzar la pàgina web i les xarxes socials. Però tant de bo prompte puguem tornar a pujar-nos a un escenari i gaudir de la música, que és per al que som ací.

Com valoraria la labor de l’anterior junta?



Van fer un treball increïble, especialment en la seua última etapa, durant l’any del bicentenari. Per desgràcia, aqueix excel·lent programa que havien preparat es va veure interromput amb l’arribada de la pandèmia, però ens agradaria reprendre’l quan la situació ho permeta. Per exemple, va quedar en l’aire el documental, el concert de clausura del bicentenari i alguns altres projectes.



Què destacaria de la nova junta?

Sobretot, la il·lusió i les ganes amb les quals hem entrat. Com deia, la majoria som pares de l’escola, encara que també hi ha alumnes i algun professor: José Antonio, Pau, Marcelino, Ferran… Com a novetat, hem apostat per la creació d’un nou lloc de treball, el de gestora cultural, que l’ocuparà Mª José Iglesias, per a encarregar-se precisament d’articular i donar forma a totes les idees que van sorgint. Crec que aquesta és una bona prova d’aqueixes ganes i aqueixa ambició de les quals parlava.

És optimista de cara al futur?



He de ser-ho. És cert que això s’està fent molt llarg, i que el món de la música travessa moments molt delicats, però hem de tindre esperança. Les vacunes arribaran i, quan la situació millore, ens consta que la gent té moltes ganes de passar-ho bé, d’eixir i d’invertir en oci. Durant els pròxims mesos hem de preparar-nos per a mostrar la nostra millor cara quan això ocórrega.



Quin missatge li llançaria a tota la família del Casino Musical?

Els demanaria una mica de paciència, perquè la situació es revertirà. Estic convençut que eixirem d’aquesta, celebrarem totes les activitats previstes i posarem en marxa nous projectes. Per nosaltres no quedarà, hem vingut amb idees fresques i tenim moltes ganes d’aportar el nostre granet d’arena.