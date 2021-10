Envelliment actiu, nou taller gratuït en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado de Burjassot

Print This Post

El centre socioeducatiu Díaz Pintado ha llançat una nova iniciativa especialment orientada cap a les persones majors. Es tracta d’un taller d’envelliment actiu que combinarà activitat física amb exercicis d’estimulació cognitiva. El taller, gratuït, es desenvoluparà els dimecres i els divendres, en dos horaris: de 10 h a 11.30 h i d’11.30 h a 13 h. Les persones que estiguen interessades en aquest taller poden inscriure’s, fins al 29 d’octubre, en el mateix centre socioeducatiu (Plaza 9 de 0ctubre, 11) o trucant al telèfon 96 364 04 25.

L’Organització Mundial de la Salut defineix l’envelliment actiu com el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen. El terme “actiu” fa referència a una participació contínua de les persones que progressivament van sumant edat en les qüestions socials, econòmiques, culturals, espirituals i cíviques, i no sols en la capacitat per a estar física o laboralment actiu.

Fugir del sedentarisme, practicar activitat física suau però regularment, seguir hàbits saludables i mantindre una ment activa són pràctiques per a un envelliment actiu i sa que s’abordaran en les diferents sessions d’aquest nou taller.