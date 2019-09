Equip Femení del Club Alaquàs Caiac-Polo Alaquàs. Campionat d’Europa cap de setmana.

Connect on Linked in

Aquest tornarà a ser un cap de setmana de màxima activitat per a l’equip Femení del Club Alaquàs Caiac-Polo. El conjunt ja es troba a Catania per a competir en el campionat d’Europa que es celebrarà les jornades del dissabte i diumenge, després d’haver-se classificat, per primera vegada a la història, en aquesta cita d’alt nivell on s’enfrontaran als millors equips femenins d’Europa.

Fa tan sols una setmana el club Alaquàs Caiac Polo es proclamava Campió d’Espanya en el Campionat Nacional de clubs de Caiac-Polo, en una competició a la que es sumen els resultats de cada categoria (sub16, sub21, absolut femení i absolut masculí). Gràcies als resultats dels equips han aconseguit el títol de millor club d’Espanya.

D’altra banda, també van fer-se amb el títol de Campió de Lliga d’Espanya de Caiac polo. Després dels resultats de la temporada 2018-2019 que han tingut tots els equips enguany. Gran any per al club Alaquàs Caiac-Polo, que continua creixent en nivell i en xicotets grans campions.