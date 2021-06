Eres docent i estàs pendent de vacunació? És ara el moment

Print This Post

La Generalitat Valenciana citarà al personal dels centres educatius entre el 21 de juny i el 12 de juliol per a rebre la segona dosi de la vacuna contra el coronavirus

Les Conselleries d’Educació i Sanitat tenen establida una comissió de coordinació i, durant aquestes setmanes, s’ha definit el pla de vacunació del personal dels centres educatius

En este context, des de Sanitat s’ha determinat que aquests treballadors reben la segona dosi en el seu respectiu punt de vacunació, dependent del departament de salut on cadascun té el seu domicili

Així ho ha comunicat el secretari autonòmic d’Educació i FP, Miquel Soler, als representants dels sindicats educatius, les associacions de directores i directors dels centres i les patronals de l’ensenyament concertat sobre l’organització que ha determinat la Conselleria de Sanitat per a vacunar amb la segona dosi als professionals que treballen en centres educatius

Cada treballador començarà a rebre un SMS en el seu telèfon mòbil, en el qual se li indicarà que es procedirà a citar-li per a completar la seua vacunació amb una segona dosi de Pfizer i, si rebutja vacunar-se amb el sèrum d’aquesta farmacèutica, se li immunitzarà amb AstraZeneca

Per a rebutjar vacunar-se amb Pfizer haurà de fer clic en un enllaç que se li facilitarà en el mateix SMS



Les citacions per a l’administració de la segona dosi també les rebrà cada persona en el seu mòbil, a través d’un SMS o d’una trucada telefònica, del departament de salut corresponent al domicili de cada persona.



Així mateix, les citacions per part dels corresponents departaments de salut s’iniciaran el pròxim 21 de juny i la previsió és que finalitzen el 12 de juliol

A cada persona se li indicarà el lloc, la data i l’hora per a fer efectiva la vacunació