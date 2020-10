Es compleix el tercer aniversari de la signatura del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

Print This Post

Mónica Oltra: ‘L’educació afectiu-sexual primerenca dels xiquets i xiquetes estarà molt present en l’Estratègia contra la Violència Sexual’

Aquest dimecres coincidint amb el tercer aniversari de la signatura Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra ha presidit telemàticament, al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, la reunió que commemora l’aniversari del Pacte.

En la signatura d’aquest acord participen 63 entitats socials i cíviques, administracions públiques, institucions judicials i universitàries, cossos de seguretat, partits polítics, agents econòmics i sindicats, entre altres.

Una de les qüestions sobre les quals s’està treballant, per a la seua presentació el pròxim 25 de novembre, és l’Estratègia contra la Violència Sexual en la qual es vol impulsar la construcció de “nous àmbits relacionals que facen possible una societat basada en la no violència i en el feminisme”.