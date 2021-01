Es confirma la celebració de la XIII Setmana de l’economia d’Alzira del 15 al 19 de febrer

Connect on Linked in

En 2021 tindrem una edició telemàtica adaptada a les noves mesures de seguretat

Hui s’ha presentat el cartell anunciador de la XIII Edició de la Setmana de l’Economia, organitzada per l’Agencia de desenvolupament Local, Idea que tindrà lloc del 15 al 19 de febrer de manera telemàtica.

La propera setmana s’anunciarà el contingut detallat de les vora 20 intervencions per a donar continuïtat a un esdeveniment que ja s’ha consolidat a la nostra ciutat. A partir de la publicació del programa s’obrirà el termini d’inscripció per tal d’assistir.



Un dels principals objectius que es perseguixen amb la celebració d’estes jornades és oferir a l’empresariat i a la ciutadania en general un espai de reflexió. Durant tota la setmana es realitzaran conferències, taules redones, entrevistes, que ens descobriran les claus dels nous models de negoci i les tendències empresarials actuals.



“Hem d’agrair la participació de tots els col·laboradors, empreses, entitats i treballadors municipals que s’han ocupat a fons per a mantindré, en este any tan especial, este punt de trobada dels diferents agents de l’economia



Per tercer any consecutiu s’oferix l’espai d’empreses, que ja té confirmats una desena de participants. Fins el 3 de febrer, les empreses interessades poden inscriure’s en este espai on, els caps de recursos humans porten a terme seleccions de personal per a cobrir les diferents necessitats.



Comptarem amb més de 60 ponents i com en passades edicions, la col·laboració de l’AEA, Associació empresarial d’Alzira. De nou participaran representants de la Generalitat i empreses privades que donaran suport amb el seu patrocini.