Es constitueix a Benifaió el col·lectiu de Joves del País Valencià – Compromís Ribera Alta

El congrés va ser celebrat a la seu de Compromís per Benifaió el passat dissabte 18 de juliol, on l’alcudià Adrià Granero va ser elegit secretari comarcal i es va renovar la coordinadora per als pròxims dos anys.

Constituïda la mesa d’edat, el secretari de Joves PV-Compromís Ribera del Xúquer, Felipe Casanova va fer un repàs de les seues dues últimes legislatures i recordà que el col·lectiu de la Ribera del Xúquer, tal com s’acordà al congrés nacional celebrat a Benissa el passat mes de febrer, es divideix d’ara endavant en els col·lectius de la Ribera Alta i Ribera Baixa per tal de millorar la tasca organitzativa i la implantació als pobles.

El nou secretari comarcal va fer al·lusió als principals objectius que va a tenir la seua legislatura, incidint especialment en l’impuls de l’activitat dels col·lectius locals, l’enfortiment del teixit comarcal i la mobilització de la joventut valenciana i valencianista per fer de Joves PV l’organització juvenil d’esquerres i nacionalista de referència a la comarca. Per assolir estos objectius va destacar que a la coordinadora comarcal hi ha inclòs gent de diferents pobles i sensibilitats. La nova executiva jove està formada per Óscar Arrabal, d’Algemesí, al cap de la secretaria d’organització, Laura Bonet, d’Alginet, a la secretaria de comunicació, Felipe Casanova, de l’Ènova, a la secretaria de finances, a i Andrea Vinyes, d’Alzira, a la secretaria de dinamització.

Al seu discurs, Granero va recordar que els joves hem de mobilitzar-nos i lluitar per les problemàtiques actuals que més directament ens preocupen i ens afecten als joves: l’incertesa que ens depara el nou escenari, post-Covid, al mercat laboral, l’escassa atenció que estem rebent els joves per a encarar esta crisi, i l’extrema dificultat associada d’emancipació, empitjorada considerablement per la imminent crisi que va a desencadenar la pandèmia de la Covid-19.

En este sentit, va fer una crida per un canvi de rumb ideològic del col·lectiu, tant a nivell comarcal com nacional, més acord amb el futur immediat i incert i sense oblidar l’esperit nacionalista que ens ha de caracteritzar i evitar caure en regionalismes desnatats. És prioritari que la joventut valenciana construïsca un País Valencià antifeixista, feminista i ecologista, però no podem començar la casa per la teulada: La nova coordinadora insistirà en el que, creguem, han de ser els principals fronts de lluita del nostre col·lectiu: l’ocupació i la vivenda dels joves.

Seguidament es va procedir a la votació, on la candidatura d’Adrià Granero va eixir elegida per unanimitat

Per finalitzar, Francesc Roig, secretari general de Joves PV – Compromís, va felicitar el nou secretari comarcal i va recordar que els joves són un col·lectiu molt vulnerable al panorama actual, raó per la qual, va destacar, era més necessari que mai lluitar perquè els joves tingueren veu al parlament valencià i que contribuïsquen a la reconstrucció del país després del desastre de la Covid-19.