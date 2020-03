“És cosa de Falles” la campanya pel civisme en les Falles

Print This Post

Carlos Galiana, regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València ha donat a conéixer hui als mitjans de comunicació la nova campanya que ha llançat per tal de fomentar el civisme durant les festes josefines



Una campanya amb dos vessants, per una part 80 escenes repartides per tots els carrers de la ciutat de València, amb les frases que indiquen les conductes cíviques més importants



A més es repartiran per totes les comissions una tirada de cartells amb cinc continguts diferents representatius del civisme faller

Ubicació urinaris públics, zones on es permet beure alcohol i les que no, la forma