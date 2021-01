Es descobreix un nou refugi de la Guerra Civil a Quart de Poblet durant les obres de condicionament del clavegueram

Connect on Linked in

L’Ajuntament va dissenyar la ruta turística QDP 36/39 que permet conéixer els punts emblemàtics d’aquest període històric, incloent altres set refugis ja localitzats



Quart de Poblet continua descobrint i ampliant el seu patrimoni històric. Aquesta mateixa setmana, mentre es realitzaven unes obres per a la canalització del nou clavegueram al carrer Gómez Ferrer, s’ha trobat l’entrada al que es presumia un refugi antiaeri de la Guerra Civil.

En concret, s’ha trobat la baixada a aquest, si bé, l’accés no és possible, ja que només es conserva parcialment la reculada de l’escala, que fa un angle de 90 graus. A més, com va succeir amb la resta d’aquests espais durant la postguerra, es va clausurar amb enderrocs, terra i altres elements per a evitar que els veïns i veïnes pogueren amagar-se en ells o emprar-los per a activitats subversives.

L’estructura es troba a bastant profunditat, el forat ha aparegut a quasi quatre metres, però la rampa d’accés continua baixant, amb el que la profunditat mitjana s’estima entorn dels sis metres o més.

Després d’informar les autoritats competents i personar-se aquestes per a realitzar la deguda anàlisi, s’ha confirmat que es tractava d’un refugi antiaeri d’aquesta època, per la qual cosa el municipi compta amb un nou Bé de Rellevància Local (BRL). Ara un tècnic arqueòleg haurà de documentar l’estructura, duent a terme mesuraments, dibuixos i la topografia, que permetran traure a la llum més informació sobre aquesta nova troballa.

L’obra de clavegueram continua i l’empresa encarregada, malgrat que es troba treballant per damunt del nivell del refugi, realitzarà un seguiment de la resta de la conducció, per si apareix a l’altre costat del carrer, l’altra eixida o es descobreixen altres elements rellevants.

Gràcies als testimoniatges de veïns i veïnes i de documents d’obres, l’Ajuntament de Quart de Poblet ja tenia constància de l’existència de 17 refugis en el municipi, set d’ells ja localitzats físicament. Si bé, alguns arxius municipals indiquen que s’anaven a construir 25. Queda per descobrir si l’aparegut en Gómez Ferrer serà un dels 10 que encara no s’han situat concretament o és un dels encara desconeguts.

Ruta QDP 36/39

L’Ajuntament porta anys posant en valor el patrimoni històric municipal, una manera de promocionar el turisme en el municipi a través de la història i la cultura de Quart de Poblet. Amb aquest objectiu en ment i gràcies al treball transversal des de les àrees de Cultura, Patrimoni, Memòria i Turisme i Urbanisme, va posar en marxa la ruta turística QDP 36/39 i l’APP que permet accedir a tota la informació de l’itinerari i comptar amb una guia en línia.

La Ruta QDP 36/39 és un recorregut que identifica i posa en valor la ubicació dels edificis i emplaçaments que durant la Guerra Civil van estar destinats a funcions i activitats vitals per als habitants de Quart de Poblet. Aquesta iniciativa està vinculada al projecte de Recuperació de la Memòria Històrica del municipi i proposa un viatge al passat més recent. La seua visualització pretén donar a conéixer als veïns i veïnes, així com als i les visitants, els espais i edificis que són testimoni i en l’actualitat, formen part de la memòria col·lectiva dels successos i fets viscuts pels quarteros i quarteras entre 1936 i 1939.

Es poden localitzar fins a 23 elements gràcies a la col·locació d’unes plaques de bronze situades en el sòl, les quals indiquen les construccions i llocs més rellevants durant el conflicte.

A més, dins d’aquesta també s’inclou la informació sobre els 17 refugis antiaeris, galeries excavades en el subsòl, sense revestiment de ciment que permetia una construcció més econòmica i ràpida, la comesa de la qual era protegir la població civil durant els bombardejos.