Es dupliquen els desplaçaments de TorrentBici a l’agost amb un total de 1.400 viatges

Connect on Linked in

S’han donat d’alta un total de 70 usuaris des de la reobertura del servei gratuït a partir del 15 de maig

Els usuaris de TorrentBici han acollit “molt positivament” el servei des de la seua reobertura des del passat 15 de maig, després de l’estat d’alarma i els períodes de restriccions de mobilitat. En aquest sentit durant el mes d’agost es van realitzar 1.400 desplaçaments amb TorrentBici, en la seua majoria dins del municipi, la qual cosa equival al doble dels usos respecte al mateix període de l’any passat, segons dades facilitades per l’empresa Movus que gestiona el servei municipal de bicicletes.

El regidor de Mobilitat i Transport del Ajuntament de Torrent, Raúl Claramonte, ha destacat que “aquest augment per part dels torrentinos i torrentinas en els usos d’aquest transport ecològic i segur ha de ser una aposta constant o una opció multimodal en els seus respectius desplaçaments per la ciutat a l’hora d’optar un mitjà sostenible”.

A més, 70 persones s’han donat d’alta o han renovat els seus abonaments durant aquest temps de la desescalada. “Es tracta un valor molt bo respecte a les ràtios de municipis confrontants o de la resta de l’àrea metropolitana”, ha apuntat l’edil. En total hi ha al voltant de 32.000 usuaris d’aquest servei enguany, inclosos en el transport públic urbà d’autobús, entre els quals es troben molts estudiants.

Així mateix, amb aquesta aposta pel servei de la bicicleta es contribueix a millorar el medi ambient. És a dir, amb les dades dels 1.400 viatges del passat mes d’agost, es calcula que amb uns desplaçaments mitjans de 5 quilòmetres per ús de la bici, això equival a un estalvi aproximat de 1.400kgCO2 respecte a la realització dels mateixos desplaçaments en vehicle privat.

TorrentBici, servei gratuït aquest 2020

Des de l’àrea de Mobilitat i Transport del Ajuntament de Torrent, es recorda que des de mitjan mes de maig també s’ha posat en marxa un nou servei anomenat “Al treball amb bici”, que forma part de l’aposta gratuïta de TorrentBici com una de les mesures del departament posada en marxa el mes de març amb el Pla d’Actuació Municipal enfront del Covid-19.

Aquells beneficiaris d’aquest nou servei de préstec que visquen en zones fora del nucli urbà, com El Vedat i disseminats o procedents d’altres nuclis limítrofs, i que necessiten traslladar-se a treballar fins al polígon o al centre podran emportar-se a la seua casa la bicicleta. D’aquesta manera quan no disposen d’una estació pròxima al seu lloc de treball, els usuaris poden sol·licitar aquest permís especial per a disposar de la bicicleta durant la jornada laboral. L’usuari ha de custodiar adequadament la bicicleta durant aquest període.

S’aconsegueix així cobrir zones com a polígons industrials o municipis pròxims que no compten amb estacions de bicicleta pública. Qualsevol veïna o veí de Torrent interessat a activar aquest servei, també totalment gratuït des d’el mes de maig passat, pot sol·licitar-lo en el 96 111 15 75.

Cal assenyalar que l’empresa concessionària d’aquest servei municipal ha reforçat i segueix amb les tasques de neteja de bicicletes i estacions durant aquests mesos de crisi sanitària. Diàriament es desinfecten punys, sellons i teclats. A més, s’han enviat una sèrie de recomanacions a tots els usuaris: rentada de mans després d’utilitzar el servei, guardar la distància de seguretat amb altres usuaris en les estacions, no utilitzar el servei si presenta símptomes o si pot haver estat en contacte amb algun cas positiu de Covid-19.

TorrentBici compta amb 19 estacions distribuïdes per tot el municipi on és possible agafar i deixar les bicicletes. Donar-se d’alta és molt senzill: s’ha d’entrar en www.mibisivalencia.es i punxar sobre el menú Abona’t. A més, des de juny i fins a final d’any 2020, l’abonament és gratuït. Per a accedir al servei es requereix d’una targeta Movilis per la qual cosa és possible utilitzar la mateixa que per al servei de MetroValencia, així com la dels autobusos urbans de Torrent.