Es gradua la promoció 2016-2019 d’UNISOCIETAT i s’obrin les inscripcions per al pròxim curs

El curs 2019/2020 el programa formatiu i territorial de la Universitat de València estarà actiu en 12 municipis valencians: Gandia, Requena, Benetússer, Quart de Poblet, Paterna, l’Eliana, Cullera, Alzira, Bétera, Massamagrell, Ontinyent i Riba-roja de Túria. UNISOCIETAT comptarà el proper any acadèmic amb uns 1.700 estudiants i amb la participació de més de 250 professors de la Universitat.

Els actes de graduació s’han succeït durant el mes de juny en les seus d’UNISOCIETAT on els alumnes han finalitzat el cicle de 3 anys. A Ontinyent els estudiants van celebrar el seu acte de graduació en el Teatre Echegaray; a Gandia la gala va ser en el Teatre Serrano; a Requena, en el claustre de l’Ajuntament; a Alzira, a la Casa de la Cultura, etc.

El curs d’UNISOCIETAT 2018/2019 començarà a principis d’octubre. El període per a formalitzar la preinscripció en UNISOCIETAT ja s’ha obert en les 12 seus. Els interessats a rebre les classes a Alzira, Quart de Poblet, Benetússer, Bétera, Riba-roja, Paterna i Requena poden realitzar la preinscripció en els seus respectius ajuntament; a l’Eliana poden fer-ho en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes; a Cullera, a la seua Casa de la Cultura; a Massamagrell, en el centre cultural municipal; a Gandia en el Centre Internacional de la Universitat de València; i en Otinyent, al Campus d’Ontinyent de la UV.

En l’actualitat UNISOCIETAT compta amb la participació de més de 250 professors de la Universitat de València, i acumula una matrícula que supera els 1.700 estudiants. El programa UNISOCIETAT s’imparteix a través d’un itinerari multidisciplinari de tres cursos acadèmics, amb quatre assignatures per any; o la modalitat d’UNISOCIETAT PLUS, amb quatre mòduls per curs renovats anualment a petició dels estudiants. A més de les assignatures troncals que s’imparteixen en les 120 hores lectives anuals, UNISOCIETAT es completa amb conferències mensuals d’accés lliure al públic en general, així com amb excursions i activitats complementàries que els permetran conéixer el territori valencià.

Jorge Hermosilla, vicerector de Projecció Territorial i Societat, ha destacat com en els últims anys la Universitat de València ha establit “una xarxa de seus estables en el territori valencià, en l’àrea d’influència de la UV, gràcies a una estratègia territorial determinada des de la Universitat i a la implicació de les entitats locals, així com del personal tècnic tant dels ajuntaments com de la Universitat”. UNISOCIETAT és fruit de l’estreta col·laboració entre la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, i els 12 ajuntaments que acullen aquest programa. UNISOCIETAT compta amb el patrocini de Caixa Popular (en deu seus), Caixa Ontinyent (en la capital de la Vall d’Albaida) i Banc Santander (a Gandia).