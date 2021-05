Es lliuren els guardons de la XXVI Edició dels Premis Literaris Ciutat de Carcaixent

Print This Post

Elsa Rosell i Pablo Bria van guanyar el primer premi de narrativa i poesia respectivament

El dijous es va donar a conèixer el veredicte dels XXVI Premis Literaris Ciutat de Carcaixent. A l’acte de lliurament, celebrat en la Plaça d’Espanya, van assistir, juntament amb els guanyadors i guanyadores dels diferents guardons, l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, el regidor de Cultura, Pasqual Boqueta; i Josep Gregori, editor de Bromera. A més, l’acte va estar amenitzat per la música en directe del cantautor i rapsoda David Vid i el músic Jesús Mondrià.

Els Premis Literaris Ciutat de Carcaixent, amb una ferma trajectòria que enguany arriba a la vint-i-sisena edició, són una prova destacada de l’aposta de l’Ajuntament de Carcaixent pels joves escriptors i escriptores que en este 2021 ha batut rècord de participació. En total s’han presentat 80 treballs, 54 de narrativa i 26 de poesia, front els 34 propostes que van participar la darrera edició.

Entre tots estos joves escriptors i escriptores, els guardonats han estat els següents:

Premis de Narrativa Curta Soleriestruch:

1r. Premi:

Ales de vida, d’Elsa Rosell Vives, alumna de 2n de Batxillerat de l’IES Rei En Jaume d’Alzira.

2n. Premi:

Quan la neu es fon, de Cora Yuqiong Fas Garrido, alumna de 1er de Batxillerat del Col·legi San Antonio de Pàdua de Carcaixent.

Finalista:

7:39, de Claudia Escrivà Yagüe, alumna de 2n de Batxillerat del Colegio Las Colinas de Real de Gandia.

Premis de Poesia Arminyana i Canut:

1r. Premi:

Estela, verí i teatre, de Pablo Bria Gregori, alumne de 1r de batxillerat del Col·legi San Antoni de Pàdua de Carcaixent.

2n. Premi:

Naturesmes, d’Aida Cogollos Chorro, alumna de 2n de batxillerat del Col·legi San Antonio de Pàdua de Carcaixent.

Finalista:

Amb què somien els somnis?, de Lucia Rojo Vives, alumna de 2n de batxillerat del Col·legi Armelar de Paterna.

En els treballs guardonats es veuen reflectides les inquietuds dels i les joves, com el primer amor o les classes, però també sentiments universals com la felicitat, l’amor, la família, la soledat, la por a la mort o la solitud, a més de temes atemporals com la creativitat, el destí o la literatura.

Les persones guardonades amb els primers premis rebran 450 €; les dels segons premis, 250 €, i les finalistes rebran, cadascuna, un lot de llibres valorat en 150 €. Els sis textos seleccionats enguany (tres de narrativa i tres de poesia), entre guanyadors i finalistes, seran publicats en un llibre que Bromera editarà en la col·lecció «Lletra Nova», juntament amb els guardonats de la XXV edició.