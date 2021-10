Es milloraran els accessos al nucli de Nolla i es guanya espai a l’entorn del palauet de Meliana

L’Ajuntament de Meliana i l’empresa Schneider electric firmen un conveni amb la finalitat de millorar l’accessibilitat i la mobilitat al nucli de Nolla, on es troben ubicats tant el palauet com l’empresa, i amb el qual també s’allibera espai a l’entorn d’aquest edifici tan emblemàtic i icona del poble, espai que passarà a formar part del complex municipal.

Com destaca l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, “l’espai de col·laboració entre l’Ajuntament i Schneider electric ha sigut constant en el temps, però el ben cert és que els últims anys s’ha intensificat i això està possibilitant avançar en projectes que beneficien l’interés general i que, en algun altre moment, era difícil imaginar”. Així, amb aquest conveni, s’aconsegueixen dos coses importants. D’una banda, es millora l’accessibilitat i la mobilitat al nucli de Nolla amb l’adequació d’un carril bici i de vianants que connectarà el carril bici de la Via Xurra amb el carrer l’Alba i el palauet de Nolla, i també un accés nou a la fàbrica i als camps des del camí del Quinzet. Aquest nou accés evitarà les maniobres d’espera, entrada i eixida de camions des del camí del Barranquet i millorarà notablement la seguretat i la circulació viària, en ser aquest un vial molt transitat.

De l’altra, el director de Schneider electric, Guillermo Martínez manifesta: “la nostra empresa està fent un esforç important de transformació i redefinició de processos amb la finalitat d’optimitzar els espais actuals de la planta, modernitzar-los i, a més, poder incorporar equipaments i línies de producció noves que tindran un impacte directe en la creació de llocs de treball”. En aquest sentit, la reordenació permetrà reubicar els molls de càrrega i descàrrega i donar millor accés a la part nord del complex. Cal recordar que el complex fabril va començar l’activitat l’any 1865 amb la fàbrica dels mosaics Nolla i ha estat funcionant de manera ininterrompuda fins a l’actualitat amb diferents empreses i activitats. Actualment, el grup Schneider electric hi té diferents línies de producció amb una plantilla estable al voltant de les 450 persones que, en pics de producció, superen les 500, la major part de Meliana i dels pobles del voltant. L’empresa està considerada com una de les més importants i punteres del sector a nivell mundial.

Segons explica el màxim responsable municipal: “El conjunt de l’actuació a tot el nucli de Nolla suposarà una inversió de 531.479,7 €, dels quals 418.080,65 € es financen amb el pla d’inversions de la Diputació i la resta amb recursos propis de l’Ajuntament a càrrec del romanent de tresoreria; i inclou tant el nou camí d’accés pel nord com el carril bici i l’adequació d’un tram del carrer l’Alba”. Del total de la inversió, 105.749,19 € corresponen a l’adquisició dels terrenys necessaris, 2.407,85 m2; i la resta al projecte d’urbanització, 425.730,51 €.



Tal com recull el conveni, en contraprestació Schneider electric cedeix a l’Ajuntament un total de 358,93 m2 al nord i a l’oest del palauet de Nolla, amb un valor estimat de 162.000 €, amb els quals s’amplia la parcel·la municipal. L’empresa s’encarregarà, a més, de la demolició de les naus i de la reposició del mur perimetral. Riera incideix: “l’adquisició d’aquest espai és molt important per a l’entorn del palauet i per a les futures fases de restauració, i suposarà un estalvi molt considerable en tot el procés de rehabilitació i un avantatge per a garantir els usos futurs de l’edifici, especialment a la primera planta”. Així, s’allibera l’edifici de la pressió constructiva de les naus de la fàbrica, especialment a l’àmbit de la torre, s’amplia l’espai lliure al voltant del palauet i s’hi possibilita un nou accés lateral per l’est, precisament connectat amb el carril bici. D’altra banda, aquest nou espai permetrà ubicar a l’exterior els serveis complementaris per a garantir l’ús i l’accessibilitat de tot l’edifici, com ara l’ascensor o els lavabos. En la previsió inicial, tots aquests serveis s’havien de contemplar a l’interior de l’edifici amb un augment molt considerable tant del cost de la rehabilitació com de l’afecció en els elements patrimonials i d’interés que conté. La previsió és licitar les obres en les pròximes setmanes i que s’inicien abans que finalitze l’any.