Es milloren els accessos i un tram de voreres de l’avinguda Blasco Ibáñez de Picassent

Els treballs realitzats corresponen a l’adequació d’un tram de les voreres de l’Avinguda Blasco Ibáñez amb la cantonada del carrer Sant Ferran



Des de la Regidoria de Serveis Municipals es treballa per adequar, a poc a poc, les voreres i aquells emplaçaments que necessiten d’una millora al municipi. En esta ocasió els treballs s’han realitzat en les les voreres ubicades junt al CEIP Príncep d’Espanya, on, tal i com s’assenyala des d’esta àrea, es pretén eliminar les barreres arquitectòniques existents per dotar la zona d’una major accessibilitat donada la gran afluència de persones que dia rere dia acudeixen a l’escola i també al Poliesportiu.



D’esta manera, s’afavoreix tant el pas dels vianants per les mateixes com els accessos a persones amb situació de discapacitat i carrets amb xiquets i xiquetes menuts.