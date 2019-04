Es netegen els embornals i col·lectors de Godella davant l’amenaça de fortes pluges

El 112 Comunitat Valenciana ha avisat d’un episodi de pluges intenses a partir de demà, dijous 18 d’abril, i que podria allargar-se durant els successius dies.

Amb l’objectiu de minimitzar els efectes d’este temporal i preparar les actuacions prèvies necessàries, s’ha procedit a la neteja dels embornals i col·lectors més conflictius del municipi.

Des de l’Ajuntament es recomana que, totes aquelles persones que es vagen fora durant estos dies, asseguren els seus habitatges per evitar que puga entrar aigua. També es demana precaució al volant i, en tot cas, romandre atents als canals habituals de comunicació de l’Ajuntament de Godella i la Policia Local per a qualsevol incidència.

Des del consistori s’han fet ressò dels consells difosos pel 112 Comunitat Valenciana per a estos dies de pluges:

Utilitza el vehicle només si és absolutament precís.

Abans de viatjar, consulta el Servei d’Informació de Trànsit de la DGT.

Sol·licita informació sobre l’estat de les carretes de la teua ruta, així com de possibles itineraris alternatius.

Informa’t de qualsevol emergència a través del Twitter @gva112.

Si tens problemes de visibilitat al volant, atura’t en el voral i senyalitza la teua situació.

No estaciones en llits secs ni a la vora dels rius per evitar ser sorprès per una inesperada crescuda d’aigua o riuada.

Si és necessari abandona el vehicle; la teua vida és molt més valuosa.

Tin prop la teua medicació habitual.

Per tal d’evitar contaminacions, col·loca els productes tòxics (de neteja, pintures, etc.) fora de l’abast de l’aigua.

Tin prop una llanterna i algun mitjà per a rebre informació (ràdio, telèfon mòbil, etc.), recorda que se’n pot anar l’electricitat.

Tin en compte la seguretat de les teues mascotes.

Si necessites ajuda, no dubtes en telefonar immediatament al 112.