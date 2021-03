Es posa a la venda el llibre del pare Morera en què coneixem la història del Monestir de Santa Maria de la Murta d’Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es podrà adquirir al MUMA a un preu de 8€ a partir de demà 3 de març

Demà, 3 de març, es posa a la venda el llibre Història del monestir Santa Maria de la Murta, a un preu de 8€, una reedició del llibre que va veure la llum en 1995, dins de la sèrie «Quaderns d’estudis locals», amb el número 3, una edició que va contribuir a la difusió de l’obra del prior del monestir, J. B. Morera, escrita en 1773 i de la qual sols es conserven còpies mecanografiades.

Esta reedició ha sigut possible després que la regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, mostrara interés a materialitzar-la a instància de l’Associació Amics de la Murta, per tal de cobrir el buit bibliogràfic i atendre les veus que ho reclamaven.

La tirada és de 2.000 exemplars que podran adquirir-se al MUMA. A més amb l’adquisició del llibre es farà obsequi de material de promoció de la Regidoria de Turisme.

L’edició que ara vorà la llum ha sigut revisada i actualitzada, incorporant noves imatges al volum, algunes a tot color, i entre les quals s’inclou la reconstrucció hipotètica realitzada, en la seua tesi doctoral, per l’arquitecta Marina Sender, que també ha sigut coredactora del Pla Director.

Fent un poc d’història cal apuntar que el llibre va ser escrit pel que va ser prior del Monestir, el pare Morera. Es tracta d’una informació molt precisa de la història del Monestir i de la devoció a la Mare de Déu de la Murta que ens ajuda a aprofundir en el coneixement d’un dels béns més apreciats del patrimoni de la comarca de la Ribera i, és clar, de la Comunitat Valenciana.

«Una de les coses amb més importància per a Alzira al llarg dels segles ha sigut, és i serà, en el seu conjunt, la Murta. D’una banda, és un paratge natural únic i el pulmó verd de la comarca. D’altra, ha sigut el centre cultural i espiritual de la Ribera. No ens hem d’oblidar del gran potencial didàctic que ens oferix l’oportunitat de donar a conéixer, especialment als alzirenys més joves, tot el que la Murta representa, i ara gràcies al llibre poden descobrir tots els aspectes rellevants del cenobi», segons Isabel Aguilar.

El llibre va ser escrit en 1773, amb el títol Historia de la fundación del Valle de Miralles y hallazgo y maravillas de la Santíssima Imagen de Nuestra Señora de la Murta, en què el pare Morera aprofundix en tots els detalls que ens han ajudat a entendre la importància que va significar el monestir en l’època.

Lamentablement, a conseqüència de l’exclaustració i de la incultura, molt del patrimoni del Monestir de Santa Maria de la Murta es va perdre o va passar a mans d’institucions públiques i privades. En concret, l’original del llibre es va trobar l’any 1955, per Enrique Núñez Tello, a la biblioteca de l’Il·lustríssim Baró de Terrateig, que va deixar que es fera una còpia mecanografiada. No obstant, està incomplet, ja que li falten alguns capítols.

«Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural estem lluitant per la restauració del patrimoni arquitectònic de la Murta, en concret de la Torre dels Coloms, però també som conscients de la importància al llarg del temps i de la seua història, per tant, i en conseqüència, no podem més que felicitar-nos pel llançament de 2.000 exemplars d’este apassionant llibre que ens relata una part important de la història d’Alzira, la de l’existència del Monestir de Santa Maria de la Murta», ha assenyalat la regidora.