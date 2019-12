Es posa de nou en marxa el Trinquet d’Alzira amb la celebració de la Partida Festes de Nadal

Print This Post

El Trinquet municipal obri de nou desprès de la reversió de la instal·lació esportiva a l’Ajuntament. Després d’un temps tancat per realitzar treballs de millora en este espai públic, s’inicia una nova etapa del Trinquet Municipal. Una posada en marxa que compta amb una nova imatge.



S’hi ha retolat de nou i s’han realitzat millores amb la finalitat d’adequar este espai als esportistes i valorar este esport autòcton. Un espai per als amants d’este joc de pilota, on s’han afegit fotografies de grans figures d’este esport, i també en memòria de grans esportistes alzirenys de pilota valenciana.



El regidor d’Esports, el socialista Fernando Pascual, s’ha reunit amb el Club de Pilota Valenciana d’Alzira per ultimar els preparatius de la Partida Festes de Nadal que se celebrarà el dia 22 de desembre a les 18h al Trinquet Municipal. Un esdeveniment gratuït per a tot el públic assistent. La partida enfrontarà per una banda a Genovés II, Jesús i Guillermo contra Salva Palau, Javi i Carlos.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha destacat que “Des de la regidoria d’Esports volem fer d’este trinquet un referent al llarg i ample de tot el territori valencià.” A més, l’edil ha afegit que “Este esport no entén d’edats, sexe o ètnies. Totes i tots el podem practicar-lo. La pilota valenciana és part del nostre patrimoni cultural com a poble, i és un dret i un deure de tots els valencians i valencianes conéixer-la i respectar-la.