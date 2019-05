Es presenta a Godella l’app Alertcops per a denunciar agressions o delictes a través del smartphone

Connect on Linked in

Alertcops, la nova app de la Policia Nacional i Guàrdia Civil, es va presentar a Godella en la darrera Junta Local de Seguretat, celebrada el darrer 24 d’abril. Es tracta d’una aplicació mòbil per a denunciar, de manera immediata i molt senzilla, qualsevol agressió o delicte a través del nostre smartphone.

Alertcops, disponible de manera gratuïta tant per a Android com per a iOS, geolocalitza els dispositius dels usuaris i permet enviar la seua ubicació de manera instantània als cossos de seguretat davant qualsevol situació de perill.

Esta app també compta amb un xat a través del qual es poden enviar fotos i vídeos si som testimonis d’un delicte, així com d’una funcionalitat que possibilita compartir la nostra ubicació en temps real per a que, en cas d’emergència, ens puguen localitzar de manera ràpida i precisa.

Un cop instal·lada, l’app disposa d’una ‘alerta de prova’ que serveix per verificar que el servei funciona correctament en el nostre dispositiu. Amb un menú de botons senzill i intuïtiu, podràs comunicar qualsevol incident, i l’alerta arribarà al centre de policia més proper per actuar ràpidament.

En definitiva, es tracta d’una ferramenta molt útil per previndre i actuar davant casos d’agressions de qualsevol tipus, violència de gènere, assetjament escolar, robatoris o actes vandàlics. Descarrega-la de forma gratuïta i, si vols més informació, no dubtes en consultar la seua pàgina web: https://alertcops.ses.mir.es/