Es presenta el llibre de l’autora alzirenya Laura de la Resurrección

L’Arxiu Municipal d’Alzira ha acollit la presentació del llibre ‘Marcas en mi Piel’, de l’autora alzirenya Laura de la Resurrección. El relat va estar presentat per la regidoria de Patrimoni Cultural i Arxiu, Isabel Aguilar i va comptar amb música de cambra en directe al mateix temps que es va recitar part del llibre.

El relat conta la història de la seua autora, quan es va convertir en mare d’un bebé extremadament prematur. Amb tot just vint-i-cinc setmanes i 710 grams de pes, Ainhoa arribava a aquest món. El seu naixement va ser motiu d’immensa felicitat i alegria. Però més enllà d’aquests sentiments, s’obria un abisme de preocupació. L’extrema prematuritat del bebé va provocar que passara per una infinitat d’horribles situacions en les quals la seua vida penjava d’un fil.



Laura de la Resurreción, autora del llibre, manifesta que “Ainhoa no sols em va ensenyar a viure sense por, sinó a creure que una cosa impossible podia arribar si pot ser. Que sempre hi ha una llum en tota foscor. Que no perdre l’esperança és més que una idea, és una meta assolible. Amb aquest llibre, trobaràs una història de força, una història de superació. Però, sobretot, una història en la qual totes les anècdotes viscudes queden reflectides en cadascuna de les marques en la meua pell”.

Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni Cultural i Arxiu va destacar “La valentia de Laura, sobretot per comptar esta experiència tan personal i ser exemple de superació per a moltes persones. Així mateix també va destacar la fortalesa d’Ainhoa, una guerrera que continua lluitant des del primer dia i que és un revulsiu per a tota la família”.