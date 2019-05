Es presenta el programa de passejos saludables ‘La Ribera Camina’.

Print This Post

La presentació s’ha exposat al Saló d’Actes de l’Hospital de la Ribera. La ponència ha sigut duta a terme per José Manuel Soler, Joan Paredes, Héctor Mena, Liliana Fuster i M. Jesús Santos.

El Departament de Salut de l’Hospital de la Ribera ha presentat el seu programa de passejos saludables “La Ribera Camina”. L’activitat s’emmarca dins del programa Xarxa Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

“La Ribera Camina” és un programa de passejos saludables, que estan supervisats per personal sanitari, es duen a terme en grup i de forma regular en 13 localitats. Cada municipi té establerts uns dies i uns horaris per a dur a terme aquests trajectes, a més, després de l’estiu està previst que es posen en marxa altres localitats com Cullera, Favara, Alberic i Benimuslem.

L’objectiu del programa és promocionar hàbits de vida bons per a la salut.

Podríem contar-los els beneficis que aporta aquest programa però és millor que Mª Jesús vos comente la seua experiència.

Un programa que solament influeix de manera positiva als que participen en el mateix. I tu, t’animes?