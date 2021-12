Es presenta un nou llibre de la col·lecció de literatura infantil de Meliana

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha presentat el llibre ‘La llegenda de Bernat, el pirata malfadat’, de Santiago Díaz i Cano, amb il·lustracions de Pablo Broseta, editat per Andana editorial. Es tracta de l’obra guanyadora del Premi de Literatura Infantil de Meliana PLIM 2020.

Com recorda Josep Mateu, regidor de Cultura: “es tracta d’un premi molt consolidat, amb escriptores i escriptors d’una trajectòria reconeguda del qual s’han fet vint-i-una convocatòries i s’han publicat vint llibres en la col·lecció, que compta amb una edició molt acurada i molt ben il·lustrada”. En el cas de Santiago Díaz, cal dir que és de Gandia, llicenciat en Ciències Físiques i ha sigut mereixedor d’una vintena de guardons en la modalitat de narrativa, entre els quals podríem destacar els relats breus com ara ‘La guerra és la guerra’, ‘Amnèsia’, ‘La perruca’ o ‘L’ornitòleg’, entre altres.

El llibre que s’ha presentat conta la història d’un jove, Bernat, que no sabia de la mar, ni de naus, ni de res de res. Només sabia allò que havia llegit en els llibres. Però un bon dia, quan la vida a casa se li va fer impossible, va decidir eixir a la mar i convertir-se en pirata. En l’acte de presentació, a més de l’autor i del regidor de Cultura, han estat presents l’alcalde de Meliana, Josep Riera; l’editor, Ricard Peris, i l’escriptora i membre del jurat, Maria Jesús Bolta.

El premi de la convocatòria d’enguany ha quedat desert. Com explica el responsable de l’àrea: “han sigut els membres del jurat d’aquesta edició, que han fet un treball profund sobre les obres presentades, amb el respecte i la dedicació necessàries, qui finalment van decidir no atorgar-lo per no trobar entre els textos presentats el nivell necessari per a ser premiats i editats”. El jurat ha estat format per Maria Jesús Bolta, Ricard Peris i el també escriptor Santiago Díaz.

Però, com diu, Mateu: “aquest fet només fa que des del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Meliana posem més il·lusió i ganes en la pròxima edició que prompte convocarem”. De la mateixa manera, al llarg del 2022 s’organitzaran trobades amb els autors dels llibres editats els dos últims anys que no van poder ser presentats amb la festa habitual per motiu de la COVID, a més de fer-ho també amb Santiago Díaz.