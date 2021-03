Es publiquen les bases de la X Biennal de Pintura “Ciutat de Carcaixent”

Print This Post

Les obres seleccionades seran exposades al públic del 13 al 23 de maig en la Sala Sant Llorenç.

L’Ajuntament de Carcaixent, amb la col·laboració de l’Associació Pictòrica i Cultural de Carcaixent, ha convocat la X Edició de la Biennal de Pintura, amb la intenció de donar rellevància a les diferents propostes artístiques que des de diferents àmbits de la pintura estan desenvolupant-se arreu de l’estat espanyol. Al llarg de les nou edicions celebrades, el certamen ha esdevingut un referent estatal com ho demostra la qualitat de les obres presentades per artistes de diversa procedència i estil pictòric.

Del 6 al 10 d’abril, les persones interessades a participar en la desena edició de la Biennal de Pintura Ciutat de Carcaixent podran dipositar les seues obres de forma personal o per missatgeria en la Sala Sant Llorenç. S’estableix un únic premi de 3.000 € al millor treball pictòric que, junt amb la resta d’obres seleccionades, seran exposades al públic del 13 al 23 de maig en la Sala Sant Llorenç.

Esta serà la desena edició d’un certamen biennal que compta amb una gran acollida per part d’artistes procedents de tot l’Estat espanyol des que va començar el 2002. El concurs està obert a qualsevol tècnica i estil i les dimensions màximes dels treballs han de ser 180x180cm. Les bases íntegres es poden consultar tant a la pàgina web de l’Ajuntament de Carcaixent.

Pasqual Pastor, regidor de Cultura, ha destacat la voluntat de la regidoria de continuar dotant de prestigi este certamen, com ho evidencia la II Mostra de Patrimoni Local que va tindre a la Biennal de Pintura com a protagonista. Així mateix, ha manifestat que «en les circumstàncies actuals hem de seguir apostant per la cultura, amb propostes de qualitat que dinamitzen el sector i que situen a Carcaixent en el mapa cultural i artístic».

El premi serà lliurat al guanyador o a la guanyadora el dijous 13 de maig, a les 19.00 hores, en l’acte públic d’inauguració de l’exposició.