Es renova el material esportiu a les sales d’activitats del Poliesportiu de Picassent

Al Poliesportiu Municipal, amb l’objectiu de prestar un millor servei als usuaris s’ha comprat material destinat a diverses activitats com Pilates, Balance, GAP, Just Pump, Karate i gimnàstica per a majors. Materials com balons medicinals, bandes de làtex, esterilles, matalassos de cautxú, guants de karate, esterilles de ioga, entre altes, facilitaran la pràctica de les distintes disciplines. Una renovació de material que ha suposat una inversió total de 5.023,02 euros.

Per altra banda, també s’ha instal·lat una nova retolació a l’entrada de cada sala per tal de donar una visió més actual i motivadora de cara a la pràctica esportiva.