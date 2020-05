Es reprenen les obres del carrer Palleter a Benetússer

Print This Post

L’Ajuntament de Benetússer ha représ aquesta setmana les obres de renovació al Carrer Palleter amb la finalitat de millorar l’accessibilitat, voreres, pavimentat i la xarxa de sanejament.

Aquestes obres que van des del Camí Nou fins a la plaça de Lepant, permetran millorar les condicions d’urbanització del carrer i també la seua accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, amb especial atenció a les cantonades i passos de vianants.

S’eliminarà el paviment actual íntegrament i se substitueix per un nou de millors condicions que permeta prolongar la seua vida útil. Això al seu torn reforçarà la seguretat per al trànsit i personal per als vianants.

En aquesta actuació es planteja la substitució de diferents parts de les calçades, voreres, vorades, escocells i altres elements existents, retirant els desgastats i substituint-los per elements de nova construcció.

A més, s’adaptaran els passos de vianants a la normativa vigent per a millorar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, també es millorarà l’evacuació d’aigües pluvials mitjançant la inclusió d’arracades cap als laterals del carrer que conduïsquen l’aigua als nous embornals de nova execució.

Aquestes obres de millora s’engloben dins d’un projecte urbanístic per a la renovació viària dels carrers Palleter i Mariano Benlliure, sobre la qual s’han realitzat també treballs de millora aquest mateix any.

El cost d’aquest projecte ascendeix a un total de 189.947€ subvencionats per la Diputació de València a través del programa SOM i tindran una duració aproximada de quatre mesos.