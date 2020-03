Es restableixen els controls a les fronteres terrestres el marc de les mesures de contenció del COVID-19

Connect on Linked in

El Govern ha decretat el restabliment dels controls de les fronteres terrestres en el marc les mesures de contenció del COVID-19. Aquesta mesura entrarà en vigor a les 00.00 hores d’aquesta nit i es prolongarà mentre dure l’estat d’alarma.

L’objectiu d’aquesta mesura, igual que la resta de resolucions adoptades a l’empara del Reial decret d’Estat d’Alarma, és protegir la salut i seguretat dels ciutadans i contindre el coronavirus.

En concret, a partir d’aquesta mitjanit, només es permetrà l’entrada en territori nacional per via terrestre a ciutadans espanyols; persones residents a Espanya; treballadors transfronterers i aquells que acrediten, documentalment, causes de força major o situació de necessitat.

La resolució assenyala que aquesta restricció no s’aplicarà al transport de mercaderies “amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de l’activitat econòmica i de preservar la cadena de proveïment”.

La mesura tampoc afecta al personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, sempre que es tracte de desplaçaments vinculats a l’acompliment de funcions oficials.

S’activa d’aquesta forma l’article 28 del Codi de Davanteres Schengen, que permet restablir temporalment els controls a les fronteres interiors en situacions com l’actual.

Protecció de la salut

La resolució explica que les mesures adoptades en el Reial decret d’estat d’alarma per a fer front al COVID-19 així com les decretades, amb la mateixa fi, per altres Estats membres de la Unió Europea i per tercers països, “comporten directa o indirectament serioses restriccions de la mobilitat dins del propi territori, a l’entrada o a l’eixida”.

El restabliment de les fronteres terrestres s’adopta davant la necessitat de “habilitar la possibilitat de restringir aquells moviments de persones que no vagen a poder tindre continuïtat fins al punt de destinació programada, bé per resultar incompatibles amb les mesures adoptades dins del territori espanyol, bé per no ser possible la seua continuació en o cap a altres territoris”.

També s’ha tingut en compte, en el marc de les labors de contenció del virus, la necessitat de “donar preferència a moviments més urgents de persones o mercaderies.”

Coordinació amb la Unió Europea

La decisió serà comunicada als organismes responsables de la Comissió Europea, a la resta d’Estats membres de la Unió Europea i als Estats associats a Schengen.

Aquest matí el ministre ha participat en una reunió per mitjà de videoconferència amb els ministres de l’Interior i de Sanitat de la resta de països de la Unió Europea, on ha anunciat la intenció d’Espanya de restablir els controls a les seues fronteres terrestres.

En la reunió també han participat la comissària d’Assumptes d’Interior, Ylva Johansson; la de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides; i el de Gestió de Crisi, Janez Lenarčič.