Es retiren les velles aules prefabricades del col·legi Carrasquer mentre s’ultima el condicionament de les noves en Ciutat de Pamplona

L’empresa encarregada de la instal·lació del nou aulari ha patit un xicotet retard en els treballs, però ha indicat que no afectarà l’inici del curs escolar

Davant l’imminent inici del curs escolar més estrany i atípic en molts anys, les regidories d’Urbanisme i Educació treballen a fons perquè, el pròxim dia 9 de setembre, l’alumnat del col·legi Carrasquer puga començar les classes en les noves aules prefabricades situades en el parking de l’avinguda Ciutat de Pamplona, mentre es duu a terme la reforma del seu edifici. “Hui mateix està previst que es concloga el trasllat de tot el mobiliari a les noves aules. Finalment, les obres han patit un xicotet retard per circumstàncies alienes a este Ajuntament. Tant el regidor d’Urbanisme com jo, hem posat tot el nostre esforç perquè el curs poguera iniciar-se dins del termini i en la forma escaient, però diverses circumstàncies han provocat que l’empresa contractada patisca un xicotet retard. Malgrat això, el pròxim dia 9 les aules acolliran a l’alumnat i únicament faltarà concloure alguns treballs en instal·lacions exteriors (que es duran a terme durant el mes de setembre, fora de l’horari escolar), segons ens ha indicat l’empresa adjudicatària del muntatge del nou aulari per part de Conselleria”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

El regidor d’urbanisme, Fernando Franco, ha explicat que, durant estos dies, una empresa contractada per la Conselleria s’està encarregant de retirar les antigues aules prefabricades que estaven situades al pati del col·legi. “L’empresa encarregada està procedint estos dies a retirar l’aulari antic. Per este motiu, alguns carrers del municipi, com Magraners, el propi carrer de les Escoles Carrasquer i una part del carrer Sequial, s’estan veient privades, en alguns trams, de zona d’aparcament. Agraïm a la ciutadania la seua paciència i comprensió per les molèsties que els puguen ocasionar estos treballs, que finalitzaran demà dijous, i que són tan necessaris i esperats perquè, a la fi, el nou col·legi Carrasquer siga una realitat”.