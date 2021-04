Escape-room a les escoles paiportines per a trencar estereotips de gènere en la moda

Print This Post

La Regidoria d’Igualtat promou les activitats als centres educatius dins de la programació pel 8 de Març, Dia de la Dona

Les escoles de Paiporta han viscut aquests dies una de les últimes activitats promogudes per la Regidoria d’Igualtat per a celebrar el 8 de Març, Dia de la Dona. En aquest cas, es tracta d’una escape room, una de les activitats més populars entre la infància i l’adolescència actuals. En aquestes accions s’aborden els estereotips del món de la moda, amb el títol ‘En busca de la moda perduda’.



L’escape-room està destinada a l’alumnat de sisè de Primària, amb un total de 14 sessions, i en l’activitat es posa de manifest d’una forma dinàmica i participativa com les convencions de gènere en aspectes com la moda o la manera de vestir són un constructe social que ha canviat al llarg de la història, unes costums que estan en evolució constant i que xoquen amb els estereotips que se’ls adjudica sovint com inamovibles i absoluts.



Per a la regidora d’Igualtat de Paiporta, Esther Coronado, «els estereotips imposen homogeneïtzació, esborren tot tipus de diferències, particularitats i personalitats de les persones que ens fan diferents». La moda, segons explica Coronado, «fomenta estereotips sexistes i ens obliga a estàndards que moltes vegades són perjudicials per a la nostra salut física i mental, especialment en edats tan vulnerables com és la pubertat i adolescència».



A través d’aquestes activitats lúdiques, la Regidoria d’Igualtat, en col·laboració amb els equips directius i docents dels centres escolars, tenen com a objectiu previndre conductes discriminatòries i promoure la inclusió de totes les persones i la igualtat de drets, així com combatre l’assetjament i qualsevol actitud que puga enterbolir la convivència, tant dins com fora dels centres educatius.