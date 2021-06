Escena Erasmus de la Universitat de València visitarà Alzira amb el seu nou espectacle El viatge impossible

Print This Post

La gira Les Europes menudes, promoguda per l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, recupera la normalitat d’abans de l’epidèmia i celebra la seua novena edició, en la que visitarà dèsset municipis valencians

El projecte teatral europeu de la Universitat de València, Escena Erasmus, presenta el seu últim espectacle El viatge impossible, que s’estrenarà el pròxim dia 3 de juny a La Rambleta i arriba a Alzira el 25 de juny. Els espectacles d’Escena Erasmus aborden la realitat de l’Europa que habitem amb una visió crítica i fent partícip el públic de les seues reflexions. Enguany, el muntatge es basa en la idea de “viatge” en aquests temps en què viatjar és més difícil que mai. L’espectacle fa la reflexió que potser tornar als pobles és una idea sana i efectiva per a reconstruir el nostre món i les nostres vides.

Els detalls del projecte i de la gira d’enguany es van presentar en una roda de premsa ahir de matí a La Nau, en què van intervindre els vicerectors de la Universitat de València Ester Alba i Carles Padilla, de Cultura i Esport i d’Internacionalització, respectivament; el diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, i el director de l’espectacle i codirector d’Escena Erasmus, Josep Valero. Abans de les intervencions va haver una breu escena de l’espectacle amb la presencia dels representants municipals de les localitats participants de la gira. Per part de l’Ajuntament d’Alzira, va assistir el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

El viatge impossible està dirigit per Josep Valero, amb textos escrits a propòsit per quatre destacats dramaturgs de l’escena valenciana: Daniel Tormo, Guadalupe Sáez, Isabel Martí i Gemma Miralles. L’espectacle està protagonitzat pel canari Nicolás Aranda, els francesos Arnaud Barennes i Sélune Cannizzo, la italiana Allegra Florioli, l’espanyola Elena Francés, la suïssa Paloma Gros-Hostettler i l’alemanya Kika Miederhoff. Per al director del muntatge, Josep Valero: “L’espectacle en si és un viatge, apel·la a l’ànima dels nostres pobles, als anhels compartits de tornar a celebrar les festes i viure en comunitat, però també hem volgut mostrar l’aïllament que han viscut els nostres majors, el viatge interior que hem hagut de fer en aquest període de confinament”.