Escènia, un nou èxit del teatre novell a Foios

L’àgora del parc Rei en Jaume ha estat testimoni d’aquesta atípica edició

El públic ha gaudit d’obres de companyies de diversos indrets nacionals

La crisi sanitària no ha pogut evitar que una nova edició de la mostra de teatre novell Escènia fora un èxit. Amb un format reduït de només quatre dies, i traslladant-se de l’habitual Casa de la Cultura a l’àgora del parc Rei en Jaume, el públic de Foios i els seus voltants ha gaudit de nou del millor teatre, emplenant cadascuna de les sessions. El passat dijous 10 es va obrir el certamen, primer amb l’apertura a càrrec de la companyia Dansa Da Dos de Foios, seguida de la representació d’Anamotia del Cactos ‘Saudade o Fado de Fernando’. Tres obres més es van representar al llarg del divendres, dissabte i diumenge: ‘Mathausen. La voz de mi abuelo’, de Trajin Teatro; ‘Tiempos viejos’, de Tantonteria Teatro; i La margarita del Tajo que dio nombre a Santarén’, de Los Martes No.



Però aquesta XVIII edició encara no s’ha donat completament per tancada. Si be les representacions han arribat a la seua fi, queda pendent el lliurament de premis, que tindrà lloc el pròxim diumenge 20. Amb un format completament digital, a través del web de Cultura de Foios i les xarxes socials municipals, Sergio Caballero serà l’encarregat de dirigir la gal·la, en la que es repartiran un total de 7.000 euros repartits en quatre premis.



Juan José Civera, regidor de cultura de Foios, s’ha mostrat «molt satisfet, una volta més, per la gran resposta del públic a un esdeveniment cultural d’aquesta magnitud. Amb totes les mesures de distanciament, les mascaretes, entrada escalonada… els espectadors han emplenat les localitats i gaudit d’uns grans espectacles». Civera ha volgut agrair «a tots, tan actors, voluntaris com al mateix públic, primer, pel treball portat a terme per a aconseguir fer d’aquesta edició d’Escènia una realitat, i després, per ser conscients del problema sanitari i haver actuat tots amb la màxima correcció».