Escola 2 i la Coordinadora netegen el paratge natural dels Moles de Paterna per a commemorar el dia de la Terra

Amb la campanya “Netegem els Moles”, la Coordinadora convida a la ciutadania a una neteja general de tot el paratge durant el primer cap de setmana de maig

La neteja pretén posar fi al problema de salubritat que suposa l’acumulació de fems i denunciar la passivitat de l’ajuntament que dirigeix Sagredo

Activistes mediambientals i alumnes/as d’Escola 2 han realitzat una neteja d’abocaments il·legals en el barranc d’ Endolça, dins del Paratge Natural dels Moles. En total s’ha recollit més de tres tones de residus de diferent tipus que s’han transportat a una planta de reciclatge per al seu tractament.

La Coordinadora per a la Protecció dels Moles ja va organitzar una neteja fa 2 mesos i va retirar més de 8 tones de residus. “Amb aquesta nova acció, preteníem retirar les restes que la retroexcavadora no va poder recollir en la passada neteja”. En aquesta ocasió, a part de l’ajuda de l’alumnat d’Escola 2, la Coordinadora ha comptat amb la col·laboració de la *Aliança per l’Emergència Climàtica de Sant Antoni, l’Eliana i Paterna i la Associació Valenciana d’*Esports de Muntanya (*AVEM).

Els treballs, que es van iniciar el dijous 29 d’abril a les 9 del matí, han continuat durant tot el dia. La Coordinadora, també, ha convocat a la ciutadania a continuar amb la neteja, de manera autònoma, durant el primer cap de setmana de maig.

Segons manifestacions del portaveu de la Coordinadora, “on no pot o no vol arribar l’ajuntament, arriba la ciutadania organitzada”. Els conservacionistes, que venen denunciant els abocaments des de maig de 2019, constaten que el problema “s’està agreujant. La part positiva és la conscienciació dels i les veïnes que ha portat a associacions i particulars a denunciar els abocadors i conscienciar a la ciutadania de la necessitat de netejar-los” en al·lusió a les últimes iniciatives dutes a terme per veïns de Montecanyada.

La Cooperativa Escola 2 ha realitzat, també, neteges en el barranc de la Font i en el *Travessat per a commemorar el dia de la Terra. En aquest sentit, la directora del col·legi, Ana Montagut ha manifestat “sentim la nostra pertinença al territori com un compromís de millora general, on la suma d’esforços és crucial per a aconseguir resultats globals. Enquadrem aquestes activitats com a pràctiques de “aprenentatge-servei”.”

La Coordinadora per la Protecció dels Moles ja va denunciar en el seu moment que, “curiosament en el paratge on es pretenia construir Port Mediterrani, proliferen els abocaments sense que l’ajuntament obligue als propietaris netejar una zona molt sensible pel perill d’incendi que genera i els perjudicis a la fauna dels Moles (Raboses, esquirols, llebres, teixons, ginetas, etc.).” El portaveu de la Coordinadora es pregunta si hi haurà algun tipus d’interés per a degradar la zona i aplanar així el camí a l’especulació.

Per a la portaveu dels conservacionistes, “és clar que la neteja i la cura dels boscos i zones naturals és cosa de tota la ciutadania, però si que trobem a faltar iniciatives municipals destinades a la neteja activa d’abocadors, la vigilància de zones sensibles i polítiques de conscienciació ciutadana”. En aquest sentit recorda que l’ajuntament no es pot escudar en què són terrenys particulars, ja que és responsabilitat municipal mantindre el terme municipal net.