Escola Valenciana amplia el termini de participació en el II Concurs de cartells de Trobades

• L’alumnat de centres d’ensenyament d’il·lustració i disseny del País Valencià podran presentar propostes fins al 30 de juny de 2019

• Les obres han de ser una interpretació gràfica del lema de les Trobades 2020: «Arrels de vida, llavors de futur», en homenatge a la mestra Amparo Navarro Giner.

• L’obra guanyadora rebrà un premi dotat amb 1800€ i il·lustrarà les Trobades d’Escoles en Valencià que reuneixen més de 200.000 arreu del País Valencià.

L’entitat cívica fomenta la creativitat i impulsa el novè art. La Federació d’Associacions per la Llengua – Escola Valenciana ha convocat el segon certamen per promoure la creació del cartell de les festes que expressen l’estima col·lectiva pel valencià. El concurs consisteix a representar gràficament (il·lustració i disseny) el lema de les Trobades 2020: «Arrels de vida, llavors de futur», en homenatge a la mestra republicana Amparo Navarro Giner. Les propostes es poden presentar individualment o en equip. Les obres s’enviaran per correu electrònic (trobades@escolavalenciana.org) i el termini de presentació s’ha ampliat fins al 30 de juny de 2019.

Aquesta iniciativa s’adreça a l’alumnat dels centres d’ensenyament d’il·lustració i disseny: Batxillerats Artístics, Cicles Formatius de disseny i d’il·lustració, escoles d’art i superior de disseny i facultats de Belles Arts del País Valencià.

Aquest concurs no va adreçat a professionals, sinó a persones en període de formació, amb un doble objectiu: d’una banda, impulsar i donar a conéixer nous valors en el camp artístic i del disseny; d’altra banda, promoure l’ús del valencià en l’àmbit escolar i instituts artístics del País Valencià. Per això, les propostes que es presenten han d’haver-se realitzat com a treball de classe de les assignatures relacionades amb la matèria.

El disseny ha de ser aplicable en reproduccions impreses (format vertical 62x46cm) i en formats de pantalla (tant en versions verticals com en horitzontals). Escola Valenciana podrà sol·licitar als/a les autors/es de la proposta guanyadora la seua col·laboració en l’adaptació del disseny als diferents formats de difusió.

Les propostes s’han de presentar en un arxiu JPG (aprox. 1600x1200px a 72ppp) al correu trobades@escolavalenciana.org. Cal indicar en l’assumpte del missatge el nom i cognoms de l’autor/a de la proposta, i escriure al cos del missatge el nom i la població del centre educatiu al qual pertany, a més d’un telèfon de contacte de l’autor/a. Sols s’admetrà una proposta per participant.

Les Trobades d’Escoles en Valencià són festes per la llengua que es desenvolupen cada any en una vintena de comarques del País Valencià. Es tracten de manifestacions culturals i lúdiques que reuneixen més de 200.000 persones entre mestres, xiquets, xiquetes, pares, mares, associacions, música… Tenen un caràcter festiu i reivindicatiu, se celebren des del 1986 amb diverses activitats al voltant de la Trobada: cercaviles, concursos, tallers, espectacles, concerts, trobades musicals, exposicions…

En les Trobades d’enguany, Escola Valenciana seleccionà l’obra de Marta Vidal Jover en la primera convocatòria del Concurs de cartells de les Trobades. En les festes pel valencià l’assistència ha lluït el disseny de Marta Vidal en les samarretes commemoratives de l’entitat i en les diferents aplicacions que se n’han fet.