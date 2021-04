Escola Valenciana demanarà que s’atenguen les al·legacions sobre l’arranjament escolar del curs 2021-22

Print This Post

Aquest dimecres conclou el termini per a presentar al·legacions

Escola Valenciana ha manifestat el seu suport a les al·legacions presentades pels diferents centres educatius i comunitats educatives arreu del país davant la proposta d’arranjament escolar del curs 2021-2022 de la Conselleria d’Educació.

Escola Valenciana també ha manifestat el fet que “mentre la baixada de la natalitat afecta el conjunt de la societat, les unitats de l’educació concertada actualment estan blindades judicialment per part del TSJCV i el TS i aquesta proposta d’arranjament escolar afectarà l’oferta de l’escola pública”.

Per la qual cosa, l’entitat ha sol·licitat una reunió a la Conselleria d’Educació, en què ha demanat que s’atenguen les al·legacions presentades pels centres educatius públics, “especialment en aquelles escoles que han apostat per una major càrrega lectiva en valencià, com els que apliquen la metodologia d’immersió lingüística”.

L’experiència acumulada des de la implantació de la LUEV i les avaluacions realitzades ens demostren que els centres de major èxit en el nostre sistema educatiu han sigut els que incorporaven programes amb el valencià com a llengua d’ús vehicular majoritari. Estendre, doncs, l’ensenyament en valencià exigeix un esforç continuat de promoció en els centres, de sensibilització de les famílies i de difusió social dels avantatges d’aquests programes.