Escola Valenciana es reuneix amb el president de la Generalitat Ximo Puig per a demanar un pacte lingüístic

L’entitat ha demanat que es faça efectiva la reciprocitat i que la Generalitat s’incorpore a l’Institut Ramon Llull

Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua s’ha reunit aquest dimecres 15 de desembre amb el president de la Generalitat Ximo Puig, a qui ha traslladat la necessitat d’un “pacte lingüístic” que garantisca els drets de valencianoparlants I el futur de la llengua.

A la reunió han acudit en representació d’Escola Valenciana el seu president, Natxo Badenes; la seua secretària, Alexandra Usó; I la coordinadora del VI Congrés d’Escola Valenciana, Pilar Gregori.

En primer lloc, Escola Valenciana ha encomanat al president de la Generalitat Ximo Puig que s’impulse un gran pacte lingüístic, en el qual ha d’estar representada “tota la societat civil, tota la política, els sindicats i les associacions de tots els territoris que compartim llengua”.

L’entitat també ha lliurat al president Informe de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià 2021, elaborat per Escola Valenciana i altres entitats cíviques i Sindicats en defensa de la llengua. Aquest informe, presentat el darrer 3 de desembre amb motiu del Dia dels Drets Lingüístics, presenta un greu increment de les vulneracions lingüístiques al País Valencià. Aquests fets, sumat a la innegable persecució ‘de facto’ sobre qualsevol norma o acció que regule a favor del valencià, demana que es “garantisquen els drets de valencianoparlants” amb una Llei d’Igualtat Lingüística, tal com marca l’Acord del Govern del Botànic, que supere els objectius marcats per la LUEV i que s’adapte a les circumpstàncies actuals.

Un altre punt important que s’ha tractat a la reunió és la presència del valencià als Mitjans audiovisuals. Escola Valenciana ha traslladat la seua preocupació per la poca protecció del valencià a la nova llei estatal de l’audiovisual. L’entitat també ha reclamat que la Generalitat s’incorpore a l’Institut Ramon Llull. A més, ha instat a fer efectiva la reciprocitat de Mitjans de Comunicació en la nostra llengua, aprovada al Congrés i a les Corts Valencianes. Tanmateix, ha insistit en la necessitat que À Punt dispose d’un pressupost correcte que permeta ser un Servei públic promotor del valencià i impulsar el sector audiovisual valencià.

Escola Valenciana ha aprofitat aquesta reunió per a traslladar al president les conclusions extretes del VI Congrés d’Escola Valenciana, celebrat els passats 9, 10 i 11 de desembre i que ha versat sobre coeducació, plurilingüisme i transformació digital. Entre les resolucions, destaca la necessitat d’educar més enllà del binarisme de gènere, potenciar un model autocentrat de llengua propera a l’alumnat i desenvolupar pla de transformació digital. Tot això requereix de més formació i pressupost, que permetrà crear “comunitats educatives diverses, plurilingües i competents digitals”.

Escola Valenciana i el president Ximo Puig s’han emplaçat a estudiar noves vies de col·laboració entre la Generalitat i Escola Valenciana que permeten aprofundir en la promoció del valencià, especialment a les comarques del sud del País Valencià.