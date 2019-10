Escola Valenciana estudiarà les repercussions de llevar el requisit de la Capacitació en Valencià

Connect on Linked in

La Comissió d’Educació analitzarà el desenvolupament de la Llei de Plurilingüisme

Ahir, l’STEPV va convidar Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua a la Mesa Sectorial d’Educació per informar-se de primera mà sobre la possible eliminació del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià com a condició indispensable per exercir la professió docent.

Mesa Sectorial d’Educació.

Sembla que la Conselleria d’Educació pretén substituir aquest requisit lingüístic pel certificat C1 de valencià. La Comissió d’Educació d’Escola Valenciana analitzarà aquesta mesura que recull la Llei de Plurilingüisme amb l’objectiu d’adaptar-se al Marc Europeu Comú de Referència. A més, aquesta àrea de treball avaluarà les repercussions que podria tindre canviar la naturalesa del Certificat de Capacitació de requisit a mèrit, tant en la convocatòria d’oposicions com en tot el sistema educatiu. —



La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de comunicacio@fev.org, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la persona o les persones a qui va dirigida. Us recordem que les vostres dades han estat incorporades al sistema de tractament de Fundació Escola Valenciana i que, sempre que es complisquen els requisits exigits per la normativa, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la vostra petició a l’adreça postal, carrer Josep Grollo, 91- baix. 46025 Benicalap – València, bé a través del correu electrònic escola.v@fev.org

Si llegiu aquest missatge i no sou la persona destinatària assenyalada, l’empleat/da o l’agent responsable de lliurar el missatge a la destinació, o heu rebut aquesta comunicació per error, us informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i us preguem que ens ho notifiqueu immediatament i ens retorneu el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies.