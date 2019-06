Escola Valenciana mostra satisfacció per la creació de la Càtedra Drets Lingüístics

Print This Post

Aquesta mesura incideix en la convivència ciutadana i la defensa del dret de parlar valencià en tots els àmbits.

L’entitat cívica troba «necessària» aquesta iniciativa per «lluitar contra els prejudicis lingüístics i avançar vers la convivència ciutadana», segons ha expressat el president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes, arran de la signatura del conveni entre la Conselleria d’Educació i la Universitat de València que estableix la creació de la Càtedra Drets Lingüístics.

Escola Valenciana considera aquesta càtedra «una oportunitat per corregir actituds lingüístiques que vulneren els drets de la ciutadania i suposa una eina essencial per fer pedagogia, és a dir, per millorar la qualitat de les relacions socials i la comunicació des de l’assertivitat, la inclusió, el debat i la reflexió».

Per a Natxo Badenes la Càtedra de Drets Lingüístics s’ha d’entendre «en un marc social en què el valencià es troba en desavantatge, atès que està en procés de normalització» i, per la qual cosa, «cal remarcar que es tracta d’una mesura cabdal per dignificar la llengua dins l’àmbit educatiu que, a més, contribuirà a cohesionar la nostra societat en el respecte vers un dret fonamental: la llibertat d’expressar-nos en una de les dues llengües del País Valencià».–