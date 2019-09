Escola Valenciana participa en les I Jornades Internacionals Didàctica del valencià com a segona llengua

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les jornades, organitzades pel CEFIRE de Plurilingüisme, es desenvoluparan els dies 20 i 21 de setembre a l’IES Lluís Vives de València (carrer de Sant Pau, 4).

Entre els continguts, es tractaran les funcions de l’ús de la llengua en diferents contextos de comunicació.

Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua conduirà la taula redona Ensenyar segones llengües, en el marc de les I Jornades Internacionals Didàctica del valencià com a segona llengua que organitza el CEFIRE de Plurilingüisme a l’IES Lluís Vives de València. Durant dos dies, el 20 i el 21 de setembre, l’assistència podrà gaudir amb les intervencions d’una vintena de ponents, entre els quals es troba la mestra i representant d’Escola Valenciana, Mireia Soriano.

L’entitat cívica ha portat a terme una recerca d’experiències interessants quant a l’ensenyament i aprenentatge del valencià com a segona llengua, amb atenció a tots els nivells educatius (des d’infantil fins a centres de persones adultes) i representativitat territorial. Fruit d’aquesta iniciativa, el dissabte 21 de setembre a partir de les 12’45 hores, Mireia Soriano moderarà la taula redona Ensenyar segones llengües, que se centrarà en quatre experiències docents de centres educatius de Sogorb, Algemesí, Bunyol i Oriola.

Durant l’acte, Soriano assenyalarà algunes de les activitats que promou Escola Valenciana per afavorir, d’una banda, l’aprenentatge de valencià de forma lúdica i engrescadora i, d’altra banda, fomentar-ne l’ús en tots els àmbits. En aquest sentit, la portaveu de l’entitat en matèria educativa donarà a conéixer iniciatives com les Trobades d’Escoles en Valencià, les Trobades Musicals, el Premi Sambori de literatura en valencià, el Voluntariat pel Valencià, la Gira – Festival itinerant de música en valencià, el Cinema a l’escola i la Lliga de debat de Secundària i Batxillerat.

En aquestes jornades s’abordaran temes tan importants com la competència intercultural en l’aprenentatge de llengües, estratègies aplicables a l’aula en l’ensenyament de la llengua oral, la didàctica de l’escriptura, així com la intervenció integrada de les habilitats lingüístiques, el treball per tasques en l’ensenyament de llengües, la seqüencia didàctica a l’aula, la mediació lingüística, i es presentaran mostres de Xarxa universitària d’estudis del català a l’exterior, entre d’altres.