Escola Valenciana participa en les mobilitzacions contra l’emergència climàtica

L’entitat cívica exigeix que es prenguen les mesures polítiques necessàries per reduir els gasos d’efecte hivernacle, responsables de l’incrementat de la temperatura global de la Terra.

Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua s’ha sumat a les mobilitzacions contra el canvi climàtic, que han tingut lloc el 27 de setembre a les principals ciutats del món. Des que l’entitat cívica engegà la seua activitat als anys vuitanta sempre ha defensat «una educació basada en la protecció del medi ambient, l’ecologisme com a forma de limitar l’explotació dels recursos naturals i un mode de vida sostenible», segons ha declarat el president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes.

El sector transport emet més d’un 40% de les emissions de CO2 a l’atmosfera, seguit per la indústria i el sector energia, els incendis forestals, el sector domèstic i el de serveis, l’agricultura i la pesca. «És clar que els canvis més dràstics per revertir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera s’haurien de legislar mitjançant polítiques valentes en l’àmbit mundial i una substitució del sistema de producció actual, enormement contaminant», tanmateix, ha indicat Badenes: «Nosaltres, com a ciutadania, també podem desenvolupar iniciatives que contribuïsquen a la millora del nostre ecosistema i, per la qual cosa, que asseguren la supervivència de les espècies».

Entre les accions ciutadanes que Escola Valenciana ha considerat importants, cal destacar-ne, en primer lloc, la mobilitat sostenible, és adir, fer servir el transport públic i eficient, reduir la velocitat dels automòbils a 30 km/h a les ciutats, desplaçar-se a peu o en bici. En segon lloc, l’entitat cívica ha subratllat la necessitat d’estalviar energia a casa, reduir el consum d’aparells d’aire condicionat, així com introduir en els sistemes domèstics l’ús d’energies renovables, com és el cas de l’energia solar, amb l’objectiu de disminuir el consum energètic i fomentar l’autoconsum de balanç net. En tercer lloc, per a Escola Valenciana resulta cabdal la reducció del consum de carn, tenint en compte com de contaminant és tot el procés de producció en la indústria càrnica. Una altra iniciativa que s’ha de valorar és eliminar el consum de plàstic d’un sol ús i evitar, en la mesura dels possibles, viatjar en avió, un mitjà de transport que llança grans quantitats de CO2.

Per la seua banda, les empreses haurien de fer una forta inversió per modernitzar la indústria amb la introducció de màquines més eficients, que optimitzen els processos mecànics i balafien menys energia. L’agricultura i la pesca també podrien millorar l’entorn i la salut amb la implementació de sistemes de producció més sostenibles. Els ajuntaments haurien d’establir plans de neteja forestal als monts i les muntanyes, alhora que desenvolupen polítiques verdes que facen valdre el patrimoni arbori i protegisquen els boscos.

Fet i fet, allò que realment cal per posar fi al canvi climàtic és «una voluntat política, una forta inversió per substituir els sistemes de producció actuals, una protecció i conservació de la massa arbòria i una conscienciació ciutadana», tal com ha expressat el president d’Escola Valenciana.