Escola Valenciana presenta el seu VI Congrés #SomLlavors al voltant de la Coeducació, la Diversitat i Plurilingüisme i la Transformació Digital

El Congrés també reivindica la figura de la mestra republicana valenciana Empar Navarro



Escola Valenciana va presentar dijous 11 de juny de manera virtual el VI Congrés d’Escola Valenciana al seu canal de Youtube i Facebook. Aquest esdeveniment, que està previst que tinga lloc a finals de 2021, se centrarà en els eixos de la Coeducació, la Diversitat i Plurilingüisme i la Transformació Digital. L’acte de presentació, presentat per Aitana Ferrer, va comptar amb la participació de Carmen Agulló, Pilar Gregori i Josepa Costa.

Amb el VI Congrés #SomLlavors, Escola Valenciana pretén fer memòria i homenatjar totes les dones que han contribuït a fer una escola valenciana, innovadora i igualitària. Per això retrem un homenatge a la figura d’Empar Navarro, mestra valencianista i política valenciana de la Segona República amb un remarcable compromís social. Coneixent aquesta mestra se li fa memòria, i també ens permet conéixer l’educació en el temps de la Segona República i la introducció del valencià a l’escola d’aquell temps. Empar Navarro representa un canvi pedagògic i social que seria continuat per tot un llinatge de mestres valencianistes. A més, és la figura a la qual Escola Valenciana li ha volgut dedicar les Trobades d’Escoles en Valencià de 2020.



L’eix de Coeducació i Diversitat s’analitzarà el sistema educatiu, el recurs socialitzador amb més potencial transformador i que pot fer que els centres educatius siguen els motors de la igualtat de gènere, des d’on construir les bases per a unes relacions més igualitàries entre xiquetes i xiquets.



Escola Valenciana abordarà el repte de la interculturalitat a l’eix de Plurilingüisme. Aquesta línia treballarà la manera de reforçar el paper del valencià com a llengua de referència del sistema educatiu, també per a potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. També per a analitzar com capacitar l’alumnat per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual per gaudir, per a la creació estètica, per a l’anàlisi crítica i l’acció social a través del llenguatge i per actuar de manera ètica i responsable en qüestions d’importància local o global.

L’eix de Transformació Digital no se centrarà exclusivament en l’ús de la tecnologia, sinó també a reinventar la cultura digital i a aprendre i relacionar-nos en aquest món. Escola Valenciana vol donar resposta des de l’escola als grans reptes tecnològics de la societat actual, i això implica fer un ús responsable de les xarxes socials, combatre el masclisme, la xenofòbia i els prejudicis en l’àmbit digital. A aquest eix també es debatrà sobre la presencialitat a les aules, amb una escola on la figura docent és més important que mai i on aquesta escola no és només aprenentatge.



Aquest acte de presentació també ha donat a conéixer el web del VI congrés: congresescola.com. Un espai de trobada i reflexió, que visibilitzarà experiències potents i interessants que ja s’estan desenvolupant a centres educatius.



Previ a aquest sisé congrés, Escola Valenciana ha organitzat altres cinc congressos. El primer va tindre lloc en desembre de 1993 i va abordar l’absència del valencià en el sistema educatiu. El segon congrés es va celebrar en març de 1997 i va tractar sobre “Llengua, Cultura i Innovació i Renovación Pedagògica”. El tercer va ser a març de 2002 i va tractar sobre ‘L’Escola Valenciana i el món de la globalització’. El quart congrés va tindre lloc en desembre de 2006, enfocat en la sostenibilitat i el medi ambient. Pel que fa al cinqué congrés, aquest va tindre lloc a finals de 2011 i va treballar els eixos de plurilingüisme, participació social i valors, innovació i noves tecnologies i sostenibilitat i medi ambient.