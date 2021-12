Escola Valenciana: “Reclamem al Govern una Llei d’Igualtat Lingüística que empare el dret de valencianoparlants a expressar-se en valencià”

Connect on Linked in

Entitats cíviques i sindicats en defensa del valencià commemoren el Dia dels Drets Lingüístics

Aquest divendres 3 de desembre, diferents entitats cíviques i Sindicats en defensa de la llengua s’han concentrat a les portes de les Corts Valencianes per a celebrar el Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià.

A l’acte les diferents entitats han presentat l’Informe de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià 2021. Un document que arreplega més de 100 vulneracions lingüístiques produïdes enguany. Algunes d’elles d’absoluta actualitat, com la recent sentència del Tribunal Suprem que deixa l’Oficina de Drets Lingüístics pràcticament sense competències.

L’informe, elaborat per Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, Plataforma per la Llengua, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, SEPC, STEPV, Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), FAMPA–València, Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet i Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV).

En paraules del president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes, “aquestes entitats i sindicats demanem a les Corts Valencianes que continue avançant cap a la igualtat lingüística i el treball conjunt amb els governs de Catalunya i les Illes Balears desenvolupant un pla de cooperació efectiva en els àmbits de la llengua i la cultura amb els governs del mateix àmbit lingüístic”.

La sentència del Tribunal Suprem “no només retalla les competències de l’Oficina de Drets Lingüístics”, ha seguit Badenes, “també suposa un greu atac contra l’autogovern del poble valencià, també un intent d’impedir que el valencià supere la seua condició històrica de llengua discriminada i minoritzada”.

És per això que, “ens és necessària, de forma urgent una Llei d’Igualtat Lingüística que empare els drets de valencianoparlants” i, per això, “demanem a les Corts Valencianes que emprenga aquest repte de forma immediata”.

Escola Valenciana ha insistit en la necessitat d’aquesta llei per a “garantir que totes les persones siguen ateses per les administracions públiques en qualsevol de les llengües oficials que trien lliurement i no patisquen discriminació en cap àmbit per expressar-se en elles”. A més, “cal continuar respectant i fent respectar els drets lingüístics, i treballar i impulsar accions de cooperació amb les entitats, sindicats i partits de la resta de l’àmbit lingüístic per a garantir de forma efectiva la igualtat lingüística”, ha seguit.