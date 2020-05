Escola Valenciana recomana la matriculació plurilingüe amb el valencià com a llengua vehicular

Connect on Linked in

Les cinc universitats públiques valencianes avalen aquest model d’educació plurilingüe

Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua llança la campanya “Amb el valencià, guanyem”, que promou entre mares i pares de col·legis i instituts la matriculació en els programes plurilingües amb un major percentatge de valencià. Així, l’ús significatiu del valencià com a llengua vehicular“facilita l’aprenentatge d’altres llengües i un millor accés a la societat de la informació i el coneixement”.

En paraules del president d’Escola Valenciana Natxo Badenes, “treballem per una educació plurilingüe de qualitat amb un programa lingüístic de centre que és clau per a l’acadèmic”. Badenes recorda que el plurilingüisme “és el camí del futur per a les noves generacions” i per això anima a “triar aquells centres educatius amb programes plurilingües que fan del valencià la llengua vehicular d’aprenentatge i en què el projecte lingüístic de centre és el camí de l’excel·lència”.

Amb aquesta campanya, l’entitat insisteix que l’educació plurilingüe és el model òptim d’aprenentatge que garanteix l’adquisició de competències lingüístiques del valencià, del castellà i de l’anglés. Els quasi 40 anys dels programes d’ensenyament en valencià fan constatar que és el programa que millors resultats obté.

Aquest model plurilingüe també està avalat per totes les unitats per a l’educació multilingüe de les universitats públiques valencianes i les investigacions científiques internacionals. Aquests estudis coincideixen a acreditar que la diversitat lingüística promou en l’ensenyament uns valors democràtics que estimulen la convivència ciutadana i la cohesió social, i obri les portes a futures oportunitats laborals.

La campanya està disponible al web matricula.escolavalenciana.org, on es pot consultar i descarregar la informació per als cicles d’Infantil i Primària i Secundària i Batxillerat.