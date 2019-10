Escolars de l’Amadeo Tortajada prenen el pols de l’Ajuntament de Mislata

Connect on Linked in

El centre està realitzant amb els seus alumnes un projecte sobre l’evolució de la ciutat i han visitat l’ajuntament com a culminació del treball



Carlos F. Bielsa felicita en primera persona als xiquets i xiquetes pel recent reconeixement internacional d’Unicef perquè “gran part d’aquest premi és vostre, de tots els xiquets i xiquetes de Mislata”

L’Ajuntament de Mislata ha comptat hui amb una visita especial. Les butaques del Saló de Plens eren ocupades per xiquets i xiquetes del col·legi Amadeo Tortajada. Alumnes i alumnes de segon de primària que, al costat dels seus professors, han visitat la Casa Consistorial i fins i tot s’han “colat” en el despatx de l’alcalde.



La visita era la culminació d’un projecte que estan duent a terme en el centre sota el títol ‘Mislata i els seus oficis’, un treball de recerca realitzat pels propis xiquets i xiquetes i que aborda l’evolució de la ciutat. Partint de quatre dimensions, l’evolució històrica, la demogràfica, l’econòmica i la urbanística, l’alumnat d’aquest centre mislatero ha pogut conéixer més a fons tant la ciutat actual com les seues arrels i el seu passat. Un projecte que han finalitzat amb una exposició en la qual han presentat les seues conclusions.



Carlos Fernández Bielsa, acompanyat d’altres regidors, rebia a l’Ajuntament als xiquets i xiquetes que han participat en el projecte. Després d’explicar-los el funcionament del Ple, l’alcalde ha respost a les múltiples preguntes que, a manera de periodistes, li han realitzat els xiquets i xiquetes al propi Bielsa. L’alcalde ha aprofitat també aquest moment per a recordar-los el recentment premi atorgat per Unicef Internacional dijous passat a la nostra ciutat per les bones pràctiques i els programes implantats en benefici de la infància en el nostre municipi. Bielsa els felicitava també per aquest guardó perquè “gran part d’aquest premi és vostre, de tots els xiquets i xiquetes de Mislata”, i assegurava davant ells que continuaran implantant aquest tipus de projectes que busquen el benestar i la felicitat dels més xicotets.



I per a finalitzar la visita, l’alcalde els ha convidat posteriorment a passar al seu despatx, on han continuat conversant amb ell. “Hem pogut constatar davant el grup de xiquets i xiquetes, que la infància de Mislata comparteix l’orgull de viure ací, i que celebra amb nosaltres l’èxit aconseguit en els premis internacionals d’Unicef, una fita històrica per a la nostra ciutat”, manifestava Bielsa al final de la trobada.