Escolars de Quart de Poblet enterren la càpsula del temps amb els seus desitjos per la sostenibilitat

L’Ajuntament celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb activitats centrades en les i els més xicotets de la casa9

“Igualtat entre homes i dones per sempre”, “molts cotxes i vehicles elèctrics per a contaminar menys” o “un món més verd i menys negre” són alguns dels desitjos dels xiquets i xiquetes de Quart de Poblet que, des de hui i fins a 2050, estaran enterrats dins d’una càpsula del temps sota l’Arbre dels Desitjos.

D’aquesta manera i amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, es posa fi a l’activitat que el Consistori va posar en marxa al gener, durant la Setmana del Clima i el Medi Ambient, en la qual més de 200 alumnes dels centres escolars del municipi van escriure els seus desitjos pel clima i pel medi ambient i els van penjar en l’olivera “dels desitjos”.

Tal com va explicar el primer tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat, Juan Medina, aqueixos somnis han sigut recollits per l’Ajuntament i s’han introduït en una càpsula del temps que tornarà a obrir-se en 2050. En la càpsula, al costat de les fulles amb els desitjos, també s’han col·locat altres documents i objectes, com un periòdic, algunes monedes d’euros o un USB amb les fotos del dia de “L’arbre dels desitjos”.

Durant l’acte, que s’ha celebrat al parc al costat de la parada de metro de Quart de Poblet, els i les representants de cadascun dels cinc centres participants han llegit alguna de les peticions i esperances dels i les escolars, així com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que, confien, es compliran per a aqueixa data.

Per part seua, el regidor de Sostenibilitat va instar els xiquets i les xiquetes a comprometre’s a “exigir a l’Ajuntament, als poders públics, a qui corresponga, que facen el necessari perquè es complisca, però imposeu-vos també el repte de fer tot el que estiga a la vostra mà perquè aqueix desig que heu expressat siga realitat. Vau deixar les vostres idees i il·lusions per a aconseguir un planeta més sa, un món més just, amb oportunitats per a totes i tots, és el compromís del nostre poble, però també el vostre propi”.

Encara que aquesta activitat gira entorn del compliment de l’Agenda 2030, que persegueix fer realitat els anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a erradicar la pobresa i afavorir un desenvolupament sostenible i igualitari l’any 2030, l’Ajuntament ha decidit obrir la càpsula del temps 20 anys després, en 2050, data en la qual han marcat reptes que superen les metes inicials dels ODS, com la descarbonització de la Unió Europea amb una reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle del 90% i un sistema elèctric 100% renovable.

“Ens ha semblat adequat fer-ho així tenint en compte que enguany l’ONU ha triat com a tema de la celebració del Dia del Medi Ambient la contaminació de l’aire”, va explicar Juan Medina, acompanyat durant l’acte pel regidor de Participació, Jose Acosta.

Aquesta mateixa vesprada, en la sala d’actes de la Casa de la Cultura, es presentarà el llibre “Les aventures de Chip i Chap. El llibre de l’aigua”, escrit per 27 alumnes i alumnes de 5é de Primària del col·legi san Enrique de Quart de Poblet.