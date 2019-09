Espai Dóna de Burjassot obri inscripcions per al Taller gratuït de Teatre Terapèutic

Print This Post

Espai Dóna, el Servei d’Atenció Integral a la Dona de l’Ajuntament de Burjassot, ha llançat la setena edició del Taller de Teatre Terapèutic dirigit a dones, que desenvoluparà durant el curs 2019-2020. Amb el nom “Gaudeix expressant-te”, aquest taller va nàixer en 2013 i des del principi ha estat impartit per la dramaturga, directora i actriu burjassotense, Antonia Bueno Mingallón.

El Taller de Teatre Terapèutic és gratuït i tindrà lloc en el Centre Social Díaz Pintado, els dimecres de 18h a 20h, des d’octubre de 2019 fins a juny de 2020. Les inscripcions poden realitzar-se en Espai Dóna (Plaza de l’actor Antonio Valero, s/n) fins a l’1 d’octubre, en el telèfon 96 390 67 18 o per correu electrònic en serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es.

El taller persegueix nombrosos objectius per a millorar l’estat anímic de les dones que s’apunten. Alguns d’ells són reconéixer els mecanismes d’apoderament i de fortalesa interior a través del joc teatral, construir espais de trobada i comunicació, profunds i significatius, a partir del treball escènic; construir un espai d’intercanvi, socialització i solidaritat entre les companyes, a través de l’escolta i el diàleg i adquirir un millor coneixement del cos i de la ment com un tot integrat, la qual cosa redundarà en un augment progressiu de la salut i, per tant, de la felicitat.