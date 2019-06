Espai Gran d’Almussafes tanca el curs amb una excursió a Alboraia

Una vintena de persones van participar en la iniciativa, que es va dur a terme ahir, dimecres 19 de juny



El programa, que s’imparteix tres dies a la setmana, ha incorporat aquesta temporada un servei de presa de la tensió arterial



Les persones usuàries del programa municipal Espai Gran d’Almussafes van celebrar ahir, dimecres 19 de juny, el final del present curs 2018-2019 amb una excursió a la localitat d’Alboraia, a la comarca de l’Horta Nord. Durant el matí, la vintena de participants en l’activitat van gaudir d’un esmorzar en l’emblemàtica orxateria Daniel i posteriorment es van traslladar fins a Port Saplaya per a passejar per l’entorn de la coneguda com “La xicoteta Venècia”.



“És increïble l’alegria amb la qual reben sorpreses com la que els vam donar per a concloure la present temporada. El millor d’Espai Gran, que està inclòs dins del Pla d’Integració de Majors, és veure les seues cares quan els anem anunciant les diferents iniciatives que desenvoluparem. Sens dubte, aquest projecte és un dels més gratificants que he tingut l’oportunitat de coordinar com a regidora i per això no solament el mantenim, sinó que, a poc a poc, anem ampliant-lo, conscients que la resposta serà sempre molt positiva”, ressalta l’edil de Majors, Paqui Oliver.



Una aposta per l’envelliment actiu

El programa, que es va posar en marxa a principis de 2017 amb l’objectiu de potenciar un envelliment actiu integrat en la comunitat local i que imparteix la psicòloga Flor Vidal, s’ha convertit amb el pas del temps en un punt de trobada ineludible per a compartir experiències i records mitjançant la realització de tallers, berenars i excursions. Aquesta temporada, a més de les habituals trobades dels dilluns, dimecres i divendres d’11 a 13 hores a la Llar dels Jubilats, el grup va gaudir d’una excursió a la Casa Museu de Concha Piquer i va celebrar amb una activitat especial la festa de les falles.



A més, el consistori ha incorporat aquesta tercera temporada d’Espai Gran un servei de presa de la tensió arterial en el qual una professional de la infermeria contractada a través del programa EMPUJU ha mesurat dues vegades al mes aquests paràmetres als 20 majors inscrits, “una mesura amb la qual hem volgut controlar la salut de les persones usuàries per a ampliar el benestar d’aquest col·lectiu”, explica Oliver, qui considera que el programa està “plenament consolidat després de dos anys i mig en marxa”.