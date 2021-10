Espai LaGranja posa en marxa un programa d’acompanyament als creadors i creadores

Amb aquestes sessions d’acompanyament l’Espai LaGranja vol contribuir a la professionalització del sector

L’Espai LaGranja, el centre de recursos i mediació per a la dansa de l’Institut Valencià de Cultura, posa en marxa ‘El café’ amb la gestora cultural Mónica Pérez, tots els dilluns d’octubre i novembre



‘El café’ és un dispositiu d’assessorament que consisteix en una trobada de 90 minuts amb l’artista, en el qual s’analitza conjuntament el plantejament conceptual i estratègic del projecte artístic, s’estableixen prioritats a partir d’un pla de treball i es defineixen accions concretes que s’han de realitzar en el curt, mitjà i llarg termini.



“Volem acompanyar la nova creació escènica, per a facilitar d’aquesta manera que els artistes duguen a terme amb èxit els seus projectes i que les seues propostes s’òbriguen a un públic cada vegada més ampli”, assenyala Guillermo Arazo, coordinador artístic d’Espai LaGranja. Per això, sorgeix aquest servei a manera d’assessorament, acompanyament i producció.



Amb aquestes sessions d’acompanyament l’Espai LaGranja vol contribuir a la professionalització del sector, identificar les necessitats dels artistes emergents i proposar des de LaGranja accions que puguen donar respostes i recursos a aquestes necessitats.



“‘El Café’ naix amb l’objectiu d’impulsar la circulació de pràctiques, eines i metodologies en el context local. Volem generar una trobada amb els creadors per a compartir els seus interessos, les seues necessitats i el moment actual de la seua investigació” apunta Mónica Pérez.



Aquest centre de recursos i mediació per a la dansa i les arts del moviment, pertanyent a l’Institut Valencià de Cultura (IVC), en la seua nova direcció, actua com a ‘element estructurador’ del sector professional de la dansa.



Es realitzen diverses línies de treball per a incidir en el teixit creatiu i professional des de diferents contextos, investigació, creació, internacionalització, formació i proximitat.