‘Espanta la por!’ torna per quart any al Museu Valencià d’Etnologia per a celebrar la festa de Tots Sants

El proper dijous 17 d’octubre el Museu Valencià d’Etnologia presentarà ‘Espanta la por!’, la campanya que reivindica l’imaginari valencià de la por al voltant de Tots Sants

Les activitats de desenvoluparan des del 17 d’octubre fins al 5 de gener de 2020

La La Biblioteca i el Departament de Didàctica del Museu Valencià d’Etnologia presenten per quart any consecutiu la campanya ‘Espanta la por! Per Tots Sants, monstres valencians’ amb una programació d’activitats dirigides a públic adult i infantil.



L’objectiu principal és reivindicar, pel que fa a Tots Sants, moment molt influït per la festa nord-americana de Halloween, l’existència en l’imaginari valencià de monstres propis com la Quarantamaula, l’Home del Sac, les bruixes, l’Home dels nassos, el Caro o el Drac del Patriarca, i com fomentar la lectura de la literatura popular valenciana on estos personatges són protagonistes de rondalles i de llegendes.



Enguany Espanta la por ofereix un ample ventall d’activitats: tallers per a famílies i escoles i una ampla programació per a adults amb conferències, narracions i jocs, la presentació d’un nou volum de la col·lecció de contes d’Espanta la Por (Marta és un donyet), i d’un joc de taula sobre els monstres valencians.



Com altres anys la campanya ix del Museu cap als municipis valencians gràcies a la col·laboració de les biblioteques públiques i els museus etnològics locals. En 2019 seran més de 100 centres els que desenvoluparan el seu propi Espanta la por de nord a sud del territori valencià.



En esta campanya col·laboren amb el MUVAET, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD), el SARC – Cultura Diputació de València, la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) i el Gremi de Llibrers de València.