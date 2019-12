Especialistes de el Departament de Salut de la Ribera ofereixen consells per fer front a la tristesa per Nadal

Print This Post

La pèrdua d’éssers estimats, ruptures emocionals o distanciament físic o emocional de familiars poden augmentar el desànim



Els ancians i les dones de 30 a 45 anys són els perfils que solen patir estos processos de tristesa



La majoria d’estos casos són passatgers i no necessiten cap tipus de tractament farmacològic

Especialistes en Salut Mental del Departament de Salut de la Ribera ofereixen consells per fer front al desànim i tristesa que en algunes persones pot aparèixer amb motiu de la celebració del Nadal.



En este sentit, els experts alerten que són la gent gran i les dones de 30 a 45 anys d’edat els perfils mitjans que poden patir estos processos de desànim associats al pessimisme, als sentiments de culpa, pèrdua d’interès per les activitats diàries, canvis en els hàbits de dormir i menjar, cansament, falta d’energia o irritabilitat.



El cap de servei de Salut Mental del Departament de Salut de la Ribera, José Enrique Romeu, relativitza la importància d’aquests casos, ja que “aquesta intensificació de les emocions associades a la tristesa solen atenuar-se a l’finalitzar les festes; per tant, no necessiten ser derivats a l’especialista ni necessiten cap tipus de tractament farmacològic “.



Consells i recomanacions



Per suportar aquests casos de tristesa, els experts de el Departament de Salut de la Ribera aconsellen, com a principal mesura, fugir completament de l’aïllament social ja que, en cas contrari, augmenten estos sentiments.



“És important mantenir el contacte amb familiars i amics en estes dates per evitar qualsevol sensació de soledat i prioritzar les activitats que puguen realitzar-se a l’aire lliure”, explica Romeu.



Un altre aspecte que destaquen els experts és la importància de l’optimisme a l’hora de fer balanç de l’any que finalitza, mantenint una actitud positiva al recordar els bons moments.



Segons Romeu, “perquè no decaiga l’ànim en cas de rememorar a algu que haja mort, és fonamental tenir present els bons moments viscuts al costat d’ell, així com recrear-se en els records i, si és possible, compartir-los amb éssers estimats”.



Igualment, i tot i que les festes nadalenques predisposen al seu consum, és important limitar la ingesta d’alcohol en estos casos. “Una ingesta desmesurada només produeix més malestar i un empitjorament dels símptomes de desànim”, ha afirmat Romeu.



Un altre dels consells a tenir en compte per a estos processos és la pràctica d’activitats que puguen tenir un caràcter solidari. Per al cap del Servei de Salut Mental, “portar a terme activitats solidàries o de voluntariat pot ajudar a que un mateix se senta millor mentre realitza alguna cosa pels altres”.



“La tradició li atribueix al Nadal un caràcter festiu, familiar i de consum; és aquí on apareixen estos sentiments de tristesa provocat per l’efecte amplificador d’estes dates “, conclou Romeu.